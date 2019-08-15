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Hong Kong’da kırmızı alarm! Tanklar ve zırhlı araçlar sokaklara indi

Çin, protestoların sürdüğü Hong Kong sınırında bulunan Shenzhen kentinde düzenlediği askeri tatbikat ile protestoculara gözdağı verdi.

15 Ağustos 2019 Perşembe 15:55

Hong Kong’da suçluların Çin’e iadesi ile başlayan ve kısa bir süre sonra yerini hükümet karşıtı eylemlere bırakan gösterilerin ardından Çin’den, yeni bir hamle geldi.

Shenzhen kentinde gerçekleştirilen askeri tatbikat, Hong Kong’a karşı gövde gösterisi olarak yorumlandı.

Hong Kong protestocularına mesaj

Shenzhen şehrinde çok sayıda zırhlı araç ve ağır silahlı polisin toplandığı görüldü. Kentte yaşanan asker hareketliliğin yanı sıra Shenzhen Stadyumu'nda da askeri birliklerin olduğu bildirildi. Elde edilen uydu fotoğraflarında, askeri birliklerin askeri tatbikat yaptığı görüldü.Çin askerlerin kentte bulunmasının düzenli tatbikatlardan biri olduğunu savunurken uzmanlar ise Çin’in, günlerdir Çin karşıtı protestolar ile dünya gündeminde ilk sıralarda yer alan Hong Kong’a mesaj gönderdiğine inanıyor.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 15:55
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