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Aktüel Hong Kong'da Çin Ulusal Günü'nde protesto düzenlemek isteyen 60 kişi gözaltına alındı
Aktüel

Hong Kong'da Çin Ulusal Günü'nde protesto düzenlemek isteyen 60 kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-01 15:56:13 -
Hong Kong'da Çin Ulusal Günü'nde protesto düzenlemek isteyen 60 kişi gözaltına alındı

ANKARA (AA) - Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesinde, Çin Ulusal Günü'nde protesto yasağına rağmen gösteri düzenlemek isteyen 60 kişi gözaltına alındı.

Çin yönetiminin bölge üzerindeki müdahaleci tavrını protesto etmek isteyen bir grup, kent merkezindeki Causeway Bay bölgesinde toplanarak, "Polis ilga edilsin", "Hong Kong'a özgürlük, zamanımızın devrimi" sloganları attı. Gösteri düzenlemek isteyen gruba polis müdahale etti.

Hong Kong polisinden yapılan açıklamaya göre, aralarında iki yerel meclis üyesi siyasetçinin de bulunduğu 60 kişi gözaltına alındı.

Çin yönetimi 28 Eylül'de, 1 Ekim'deki Ulusal Gün kutlamaları sırasında Hong Kong'da protesto yapılmasına izin verilmeyeceği konusunda uyarıda bulunmuştu.

Son birkaç günde polis kent sokakları ve alışveriş merkezi ve mağazaların bulunduğu işlek bölgelerde güvenlik önlemlerini arttırmıştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında daha önce kentte toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenlenmesi yasaklanmıştı.

Hong Kong'da geçen yıl haziran ayında suçluların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısına karşı başlatılan protestolar, yıl sonuna kadar süren geniş katılımlı kitlesel protestolara dönüşmüştü.


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