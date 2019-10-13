Hong Kong YPG’ye desteğini gösterdi Amerika’nın desteğiyle Çin’de protesto gösterileri yapan Hong Kong eylemcileri YPG’ye desteğini gösterdi.

Suriye'deki teröristlere para ve silah yardımı yapan Amerika bir yandan da Hong Kong'daki eylemcilere destek vererek ülkede sokakların savaş alanına dönmesini sağlıyordu. Hong Kong eylemcileri de YPG’ye destek verdi. YPG ile Hong Kong el ele Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla birlikte İngiltere'de yaşayan YPG seviciler sokaklara dökülmüştü. Hong Kong eylemcileri de skandal gösteriyle YPG’ye destek verdi. Terör örgütünün paçavralarıyla birlikte yürüyerek slogan atan terör sevicilere polis ekipleri herhangi bir müdahalede bulunmadı. Amerika'dan aldığı destekle aylardır Çin'e karşı eylem yapan protestocular, YPG'li teröristlerle birlikte slogan attı.

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