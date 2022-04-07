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Ekonomi Honda ve GM "bütçeye uygun" elektrikli otomobil üretecek
Ekonomi

Honda ve GM "bütçeye uygun" elektrikli otomobil üretecek

Honda Motor ile General Motors (GM) güçlerini birleştirerek bütçeye uygun elektrikli otomobil (EV) üretiminde iş birliğini artıracak.

Yeniakit Publisher
2022-04-07 07:13:00 -
Honda ve GM "bütçeye uygun" elektrikli otomobil üretecek

Japon ve Amerikan otomobil üreticileri, yaptıkları ortak açıklamada, mevcut iş birliklerini "ekonomik EV" sahasına taşıyacaklarını duyurdu.

Tavsiye satış fiyatı 30 bin doların altında olması hedeflenen araçlar yeni nesil lityum-iyon bataryaya sahip olarak 2027'den itibaren öncelikle Kuzey Amerika piyasasına sürülecek.

Honda Üst Yöneticisi Mibe Toşihiro, basın duyurusunda, "EV'lerin satışlarında büyük ilerleme için Honda ve GM başarılı teknoloji ortaklığını inşa edecek" ifadesini kullandı.

GM Başkanı ve CEO'su Mary Barra da "küresel çapta bütçeye uygun ve cazip EV'ler için en iyi teknoloji, dizayn ve üretim stratejileriyle" hareket edeceklerini bildirdi.

Yeni araçları mevcut fabrikalarında birkaç milyon düzeyinde imal etmeyi planlayan firmalar, gelecek odaklı EV batarya teknolojilerine yatırım yapılması fırsatlarını da inceleyecek.

 

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