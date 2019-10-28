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Otomotiv

Honda hedef büyüttü

Honda, 3 yıl içinde 6 yeni modelden oluşan yeni bir seri sunacak.

2019-10-28 12:51:00 -
Honda hedef büyüttü

2022 yılında tüm modellerinin elektrikli veya hibrit olmasını hedefleyen Honda, 3 yıl içinde 6 yeni modelden oluşan yeni bir seri sunacak. Bu strateji kapsamında oluşturulan ‘e:Technology’ markası altında e:HEV logosunu taşıyan ilk model Jazz olacak. Standart olarak iki motorlu hibrit teknolojisini barındıran yeni nesil Jazz, “e: HEV” hibrit teknolojisi ile optimum verimlilik sunmayı garanti ediyor. Elektrik Vizyon stratejisinin öncüleri olan “Honda e” ve “e:HEV” logosu taşıyan yeni nesil Jazz 2020 yılında Avrupa pazarında satışa çıkacak.

Daha önce tüm modellerin elektrikli ve hibrit olması için 2025 yılı olarak belirlenen hedefin 2022 yılına çekilmesiyle hummalı bir çalışma içerisine de girilmiş oldu.

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