Honda, elektrikli konseptini görücüye çıkardı

Everus EV Concept, Honda HR-V modeliyle benzer boyutlara sahip. Hatta tasarım dili olarak da bu araçtan esinlenen detaylara ev sahipliği yaptığı görülüyor.

Bu detaylar arasında benzer yapıdaki çatı hattı, aynı sayılabilecek A, B ve C sütunları, kapıların ve arka kısmın yapısı yer alıyor.

Yerel satışlarının yıl bitmeden başlayacağı belirtilen Everus EV’nin üretim versiyonu aynı zamanda Çinli araç paylaşım şirketi Reachstar tarafından da kullanıma sunulacak.

Everus EV Concept, Honda’nın 2025 yılına kadar 20 yeni elektrikli araç piyasaya sürme planlarının bir parçası olarak görülüyor.