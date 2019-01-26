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Holokost’u andı Gazze’yi unuttu!

Ankara Üniversitesi tarafından “Uluslararası Holokost Kurbanlarını Anma Günü” vesilesiyle düzenlenen törene katılan Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı, Yahudilerin katliama uğradığını belirtirken Siyonist İsrail’in Filistin’de yaptığı katliamlara tek kelime ile dahi değinmedi.

26 Ocak 2019 Cumartesi 12:26
Holokost’u andı Gazze’yi unuttu!

 Haber Merkezi 

Ankara Üniversitesi, “Uluslararası Holokost Kurbanlarını Anma Günü” vesilesiyle bir tören düzenledi. Holokost’u büyük bir lobicilik faaliyetine çeviren İsrail, tarihi verilerle net olarak ispatlanmayan sözde soykırımı herkese kınatırken, kendi yaptığı katliamları gizlemeyi hep başardı. Rektörlük binasında gerçekleşen törene; Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı, Rektör Prof. Dr. Erkan İbiş, Türkiye Hahambaşısı Rav İsak Haleva, Türk Musevi Cemaati Başkanı İshak İbrahimzadeh, büyükelçiler, akademisyenler ve çok sayıda davetli katıldı. Holokost kurbanı milyonlarca Yahudi’yi saygıyla andığını belirten Faruk Kaymakçı, “Nazi rejimi, zararlı unsurlar olarak gördüğü milyonlarca Yahudiye ek olarak, Romanları, eşcinselleri, fiziksel ve zihinsel engellileri topluca katlederek Holokost gerçekleşmiştir” dedi. Yahudilerin katliama uğradığını belirten Kaymakçı’nın, Siyonist İsrail’in Filistin’de yaptığı katliamlara tek kelime ile dahi değinmemesi ise üzüntüye neden oldu.

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Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 12:26
  1. Ankara Üniversitesi
  2. Uluslararası Holokost Kurbanlarını Anma Günü
  3. Holokost
  4. İsrail
  5. Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı
  6. Rektör Prof. Dr. Erkan İbiş
  7. Türkiye Hahambaşısı Rav İsak Haleva
  8. Türk Musevi Cemaati Başkanı İshak İbrahimzadeh
  9. Yahudi
  10. Siyonist İsrail

YORUM YAZ

  • Usta Usta 51 dk önce
    Akit ne bekliyordun ki , az kaldı az refah gelecek.
  • Veli Veli 1 sa önce
    Bu adam parçası da dışişleri bakanının defolarından biri demek ki. Sevgili dışişleri bakanı sadece Kırım Tatarlarına mesafe koymuyor konjonktür hazretlerinin hatırına Filistini de mi unutabiliyor?

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