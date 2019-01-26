Holokost’u andı Gazze’yi unuttu!

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Ankara Üniversitesi, “Uluslararası Holokost Kurbanlarını Anma Günü” vesilesiyle bir tören düzenledi. Holokost’u büyük bir lobicilik faaliyetine çeviren İsrail, tarihi verilerle net olarak ispatlanmayan sözde soykırımı herkese kınatırken, kendi yaptığı katliamları gizlemeyi hep başardı. Rektörlük binasında gerçekleşen törene; Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı, Rektör Prof. Dr. Erkan İbiş, Türkiye Hahambaşısı Rav İsak Haleva, Türk Musevi Cemaati Başkanı İshak İbrahimzadeh, büyükelçiler, akademisyenler ve çok sayıda davetli katıldı. Holokost kurbanı milyonlarca Yahudi’yi saygıyla andığını belirten Faruk Kaymakçı, “Nazi rejimi, zararlı unsurlar olarak gördüğü milyonlarca Yahudiye ek olarak, Romanları, eşcinselleri, fiziksel ve zihinsel engellileri topluca katlederek Holokost gerçekleşmiştir” dedi. Yahudilerin katliama uğradığını belirten Kaymakçı’nın, Siyonist İsrail’in Filistin’de yaptığı katliamlara tek kelime ile dahi değinmemesi ise üzüntüye neden oldu.