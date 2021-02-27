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Gündem Hollywood yıldızları Jason Statham ve Guy Ritchie Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kutladı
Gündem

Hollywood yıldızları Jason Statham ve Guy Ritchie Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 67. doğum günü, ünlü aktör Jason Statham'ın da aralarında bulunduğu Hollywood'un ünlü isimleri tarafından kutlandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-27 11:49:00 -
Hollywood yıldızları Jason Statham ve Guy Ritchie Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

Atlas 1948 Sineması ile İstanbul Sinema Müzesi Açılış Programı'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, programa katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve eşi Pervin Ersoy ile oyuncu Jason Statham, oyuncu Josh Harrnett, yönetmen-senarist Guy Ritchie ve eşi Jacqui Ainsley, Yapımcı Ivan Atkinson, Miramax CEO'su Yapımcı Bill Block'un da aralarında bulunduğu Hollywood oyuncu ve yapımcıları tarafından doğum günü sürprizi yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile doğum günü pastasını keserek teşekkürlerini iletti. Erdoğan, konuk isimlerle hatıra fotoğrafı da çektirdi.

 

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Yorumlar

Putsavar

reisin önünde böyle el pençe duracaksınız bre ecnebiler sizi
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samet

yahudi ...leri böyle adam olacaksınız işte
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