Hollanda'nın ismi resmen değişti! Hollanda'nın yeni adı ne oldu? Hollanda, ülkenin batı kıyısındaki bölgesini ifade eden ‘Holland’ adını değiştirdiğini duyurdu. Peki, Hollanda'nın yeni adı ne oldu? İşte konuya ilişkin detaylar...

Hollanda, ülkenin batı kıyısındaki bölgesini ifade eden ‘Holland’ adını değiştirdiğini duyurdu. Peki, Hollanda'nın yeni adı ne oldu? İşte konuya ilişkin detaylar... Hollanda'nın yeni adı ne oldu? Hollanda yönetimi küresel imajını yeniden şekillendirme planı kapsamında 'Netherlands' adını ülkenin resmi ismi olarak kullanma kararı aldı. Netherlands dünya genelinde kullanılsa da ülkenin resmi adı Holland olarak yer alıyordu. Amsterdam merkezli yayın kuruluşu Adformatie'de yer alan habere göre, söz konusu karar Hollanda isminin uyuşturucu ve Red Light Sokağı ile anımsatması sebebiyle alındı. Ülkenin imajı 'Netherlands' ismiyle şekillenirken beraber ülke ile özdeştirilen olumsuz ön yargıların sona ereceği düşünülüyor.

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