Hollanda'dan Türkiye açıklaması

Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, Wittenburg Konferansı 8. Toplantısı'nda "Türkiye ile ortaklığımızın son derece önemli olduğuna inanıyorum" dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, "Şimdi Türkiye ile AB arasında yenilenen bir diyalog için bir fırsat penceremiz var" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, Wittenburg Konferansı 8. Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Blok, "Türkiye ile ortaklığımızın son derece önemli olduğuna inanıyorum" derken, Çavuşoğlu ise, "Şimdi Türkiye ile AB arasında yenilenen bir diyalog için bir fırsat penceremiz var" açıklamasını yaptı.