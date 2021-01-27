  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Hollanda'dan Türkiye açıklaması
Dünya

Hollanda'dan Türkiye açıklaması

Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, "Türkiye ile ortaklığımızın son derece önemli olduğuna inanıyorum" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-01-27 11:49:00 -
Hollanda'dan Türkiye açıklaması

Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, Wittenburg Konferansı 8. Toplantısı'nda "Türkiye ile ortaklığımızın son derece önemli olduğuna inanıyorum" dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, "Şimdi Türkiye ile AB arasında yenilenen bir diyalog için bir fırsat penceremiz var" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, Wittenburg Konferansı 8. Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Blok, "Türkiye ile ortaklığımızın son derece önemli olduğuna inanıyorum" derken, Çavuşoğlu ise, "Şimdi Türkiye ile AB arasında yenilenen bir diyalog için bir fırsat penceremiz var" açıklamasını yaptı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Somali'de operasyon! 7 tanesi öldürüldü
Dünya

Somali'de operasyon! 7 tanesi öldürüldü

Somali'nin Güney Batı eyaletinde terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik operasyonda 7 militanın öldürüldüğü bildirildi.

Mizansen video kurgulamıştı... Youtuber Fariz B. hakkında gözaltı kararı!
Gündem

Mizansen video kurgulamıştı... Youtuber Fariz B. hakkında gözaltı kararı!

Bağcılar'da yaşı küçük bir çocukla mizansen video çeken youtuber Fariz B. hakkında soruşturma başlatılarak, gözaltı kararı verildi. ..
Çin duyurdu! Kirazda rastlandı
Sağlık

Çin duyurdu! Kirazda rastlandı

Çin, ithal ettiği kirazların iç ambalajında koronavirüse rastlanıldığını açıkladı. İthal gıdalarda Kovid-19'un görülmesi bulaşıcı oldukları ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay