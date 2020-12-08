  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Hollanda'da Kovid-19 vaka sayıları tekrar yükselişe geçti﻿
Aktüel

Hollanda'da Kovid-19 vaka sayıları tekrar yükselişe geçti﻿

Yeniakit Publisher
2020-12-08 22:52:00 -
Hollanda'da Kovid-19 vaka sayıları tekrar yükselişe geçti﻿

LAHEY (AA) – Hollanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında günlük vaka sayısı ortalama 6 binin üzerine çıkarak yeniden yükselişe geçti.

Devlet Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsünün (RIVM) internet sitesinde güncellenen verilere göre, Kovid-19'un son bir haftada 43 bin 103 kişide tespit edilmesiyle günlük vaka sayısı ortalama 6 binin üstüne çıktı.

RIVM, son 24 saatte kaydedilen vaka sayısını 6 bin 187 olarak açıklarken bu artışı "endişe verici" olarak değerlendirdi.

Hollanda'da günlük vaka sayısı ekimde en yüksek seviyeye ulaşarak günlük 10 binin üzerine çıkmıştı.

Hükümetin sıkılaştırdığı "kısmi karantina" önlemleriyle günlük vaka sayısı kasım ayında 4 binlere kadar gerilemişti.

- Önlemler sıkılaşabilir

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Sağlık Bakanı Hugo de Jonge ile düzenlediği bugünkü basın toplantısında, vaka sayılarındaki artışın devam etmesi halinde önlemlerin gelecek hafta sıkılaşabileceğini belirtti.

Rutte, Noel tatili öncesinde alınacak muhtemel önlemlerin salgında üçüncü dalga yaşanmaması için gerekli olabileceğini kaydetti.

- 500 bin doz aşı sipariş edildi

Sağlık Bakanı De Jonge, Pfizer ve BioNTech'in Kovid-19'a karşı geliştirmekte olduğu aşıdan 500 bin dozluk ilk siparişin ocak ayının ilk haftasında ülkeye ulaşacağını bildirdi.

Aşının ilk olarak sağlık çalışanlarına uygulanacağı belirten De Jonge, 1 milyon 700 bin dozluk ikinci siparişin 2021'in mart ayının sonunda ellerine geçeceğini ifade etti.

- "Kısmi karantina" devam ediyor

Hollanda'da hükümet, 14 Ekim'de "kısmi karantina" uygulamasına geçildiğini açıklamıştı.

Kısıtlamalar kapsamında restoran ve barlar yeniden kapatılırken toplu taşıma seferleri de azaltılmıştı.

Alkollü içecek satışı saat 20.00'den sonra yasaklanırken uyarıların ciddiye alınmaması sebebiyle oteller de alkol yasağına dahil edilmişti.

Ülkede 1 Aralıktan itibaren yürürlüğe giren yeni uygulamayla kapalı alanlarda 13 yaş üstü herkesin maske takması zorunlu hale getirilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cevat Akşit Hoca, yerli jet motoru üreten oğlunu anlattı: ABD'de kalması için önüme...
Teknoloji

Cevat Akşit Hoca, yerli jet motoru üreten oğlunu anlattı: ABD'de kalması için önüme...

İlahiyatçı Prof. Dr. Mustafa Cevat Akşit, Türkiye'de ilk yerli jet motoru üretimini başaran oğlu TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut F. Akşit'..
Türkiye'ye yaptırımı da öngörüyordu! Trump kararını açıkladı
Dünya

Türkiye'ye yaptırımı da öngörüyordu! Trump kararını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump zayıf olarak değerlendirdiği 2021 Savunma Bütçesi tasarısını Kongre'den geçip önüne gelmesi durumunda bile reddedec..
Polisler valiye yakalandı! Ceza yazıldı
Korona Virüs

Polisler valiye yakalandı! Ceza yazıldı

Rize'de denetime çıkan Vali Kemal Çeber, bir kefeteryada maske ve mesafe kuralına uymayan 3 polis memuruna ceza verilmesini istedi. Vali Çeb..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay