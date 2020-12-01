  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel ﻿Hollanda'da kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu yarın başlıyor
Aktüel

﻿Hollanda'da kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu yarın başlıyor

Yeniakit Publisher
2020-12-01 00:15:15 -
﻿Hollanda'da kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu yarın başlıyor

AMSTERDAM (AA) - Hollanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kapalı alanlarda maske takmayı zorunlu hale getiren uygulama bugün başlıyor.

Hollanda Adalet Bakanlığının açıkladığı ve 1 Aralık'tan itibaren yürürlüğe giren yeni uygulamayla, kapalı alanlarda 13 yaş üstü herkesin maske takması zorunlu hale getirildi.

Maske takma zorunluluğu, okul, market, pazar, müze, sinema ve kamu kurumları gibi halka açık alanlarda da geçerli olacak.

Açıklamada, maske takma zorunluluğunu ihlal edenlerin önce uyarılacağı, takmamada ısrar edildiğinde ise 95 avro ceza uygulanacağı kaydedildi.

Sağlık gerekçesiyle maske takmaması gerekenler ile cami, kilise, sinagog gibi ibadet mekanları da maske takma zorunluluğundan muaf tutuldu.

Yasanın gelecek 3 ay boyunca yürürlükte kalacağı aktarıldı.

Hollanda hükümeti, Kovid-19 salgınının başında maske zorunluluğuna "faydası bilimsel olarak kanıtlanmadığı" gerekçesiyle karşı çıkmıştı.

Hükümet yeni tip koronavirüs vaka sayılarının artması sebebiyle 30 Eylül tarihinden itibaren "maske kullanımı kamuya açık kapalı alanlarda önemle tavsiye edilmekte" şeklinde açıklama yapmıştı.

Hükümet uzun süredir uygulamaya koymak istediği kapalı alanlarda maske takılması zorunluluğunu, uygun yasal mevzuat bulunmaması sebebiyle hayata geçiremiyordu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ukrayna'dan flaş açıklama: Bir sene içinde Bayraktar benzeri İHA'mız olacak
Teknoloji

Ukrayna'dan flaş açıklama: Bir sene içinde Bayraktar benzeri İHA'mız olacak

Ukrayna, kendi üretimleri olan ve Bayraktar'a benzeyen insansız hava araçlarını (İHA) yakında teslim alacaklarını açıkladı.
Balıklar vatandaşın yüzünü güldürdü
Yaşam

Balıklar vatandaşın yüzünü güldürdü

Trabzon'da tezgahlardaki balık bolluğu vatandaşın yüzünü güldürdü.
Kastamonu'da römorkun altında kalan çocuk öldü
Yerel

Kastamonu'da römorkun altında kalan çocuk öldü

Kastamonu'da odun yüklü römorkun altında kalan çocuk öldü.
Satılık 2012 model Opel Corsa
Satılık 2012 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay