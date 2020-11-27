Hollanda, Nijerya'nın 600 yıllık "kıymetli" eserini iade etti

ABUJA (AA) - Hollanda hükümeti, Nijerya'nın en az 600 yıllık "kıymetli" terakota eserini iade etti.

Ülkenin güneybatısındaki Ile-Ife bölgesinden çalınarak Gana üzerinden Hollanda'ya kaçırılan, 600 yıllık eserin iadesi için Abuja'da tören düzenlendi.

Törene, Nijerya Enformasyon ve Kültür Bakanı Lai Muhammed, Dışişleri Bakanı Geoffrey Onyeama ve Hollanda'nın Abuja Büyükelçisi Harry Van Dijk katıldı.

Bakan Muhammed, tarihi eserin sahte belgelerle Gana üzerinden Hollanda'ya kaçırıldığı bilgisini paylaştı.

Eserin, Hollanda'da ele geçirildikten sonra Nijerya'ya iadesi için iki ülke arasında çeşitli görüşmeler yapıldığını kaydeden Muhammed, "Uzun süre yapılan görüşmelerin ardından 'kıymetli ve eskimeyen' terakota eseri iade edildi." dedi.

Muhammed, hükümetin yurt dışına kaçırılan eserlerin geri getirilmesine yönelik çalışmalara devam edeceğini açıkladı.

Nijerya'nın sömürge öncesi ve kolonyal dönemde çalınan Benin bronzları da dahil olmak üzere yüzlerce eseri, ABD ve Avrupa ülkelerindeki çeşitli müzelerde bulunuyor.