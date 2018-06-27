Hollanda ekibi Ajax transfer bombasını patlattı!

Ajax Kulübünden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki Tadic ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, Southampton'a bonservis bedeli olarak 11,4 milyon avro ödendiği belirtildi.

Sırbistan Milli Takımı adına 2018 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden Tadic, Southampton'ın yanı sıra ülkesinde Vojvodina, Hollanda'da Groningen ve Twente formaları da giydi.

Tadic, 2014'ten bu yana görev yaptığı Southampton'da geçen sezon 41 maçta 7 gol, 4 asistlik performans sergiledi.