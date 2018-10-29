Hollanda basınından Cocu yorumu: Kovulacağı haftalar öncesinden belliydi

Fenerbahçe yönetiminin 3-1'lik Ankaragücü mağlubiyeti sonrasında teknik direktör Phillip Cocu’nun işine son vermesi, Hollanda basınında geniş yer buldu.

Başarısızlığı Fenerbahçeli futbolcularla Cocu arasındaki ilişkiye bağlayan Hollanda basını, Cocu ile Fenerbahçeli oyuncular arasındaki kimyanın tutmadığını belirtti.

Hollanda’nın NOS gazetesi Cocu ile ilgili yaptığı analizde, "Daha önce yetenekli bir teknik adam olduğun kanıtladı. Eindhoven’da kendisini dinlemeye hazır genç oyuncular vardı ama Fenerbahçe’de büyük isimleri, büyük banka hesapları ve büyük fikirleri olan adamları yönetmek zorundaydı" ifadeleri kullanıldı.

Gazetede yer alan haberde, "Büyük Türk takımları çok sık maç kaybetmez, kaybetseler bile bu kendi evinde olmaz. Ankaragücü karşısında bir miktar şansızlardı ama savunma kapısı açık bir ev gibiydi. Cocu şimdi kendine bir başka kulüp arayacak ama yeniden bir Türk takımına gelmesi küçük bir ihtimal. 4 ayda kötü bir reputasyonu oldu. Cocu kendi kendine şöyle düşünüyordur: Denemeye değerdi ama Türkiye bana uygun değildi."

'Kovulacağı haftalar öncesinden belliydi'

Bir başka ünlü Hollanda gazetesi De Telegraaf da Cocu ile Fenerbahçeli oyuncular arasındaki kimyanın tutmadığını yazdı.

Gazete, Cocu'nun Fenerbahçe'den ayrılışını şu şekilde yorumladı:

"Zaten kovulacağı haftalar öncesinden belliydi. Ali Koç bu zamana kadar Phillip Cocu’yu iyi idare etti. Onun arkasında durdu. Ancak Fenerbahçe’nin kendi sahasında Ankaragücü’ne 3-1 yenilmesinin ardından artık Phillip Cocu’nun desteklenecek durumu kalmamıştı. Böyle utanç verici bir mağlubiyetten sonra kovulması normal. Phillip Cocu ile futbolcular arasında elektrik yoktu. Fenerbahçe takımı onu seven ve sevmeyen futbolcular olarak ikiye ayrılmıştı. Soyunma odasında halıya sarma gibi olağan dışı olaylar yaşanmıştı. Böyle bir ortamda başarılı olması zaten beklenemezdi."