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Aktüel Hollanda 29 Aralık'tan itibaren hava yoluyla gelenlere "negatif koronavirüs testi" zorunluluğu getirdi
Aktüel

Hollanda 29 Aralık'tan itibaren hava yoluyla gelenlere "negatif koronavirüs testi" zorunluluğu getirdi

Yeniakit Publisher
2020-12-24 00:38:50 -
Hollanda 29 Aralık'tan itibaren hava yoluyla gelenlere "negatif koronavirüs testi" zorunluluğu getirdi

LAHEY (AA) - Hollanda Hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yayılımının engellenmesi amacıyla 29 Aralık'tan itibaren hava yoluyla "yüksek riskli" ülkelerden Hollanda'ya gelecek yolculara "negatif koronavirüs test" sonucu ibraz etme yükümlülüğü getirdi.

Hollanda hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, Hollandalılar dahil, havayoluyla ülkeye gelecek tüm yolculara en geç 72 saat önce yapılan ve koronavirüs testinin negatif olduğunu gösteren belgeyi göstermeleri durumunda seyahatlerine izin verileceği bildirildi.

Açıklamada, "yüksek riskli" ülkelerden gelen yolcuların belgelerinin sınırlarda ve uçuşlardan önce kontrol edileceği kaydedildi.

Negatif test sonucunun karantina şartını ortadan kaldırmadığı belirtilen açıklamada test sonucu negatif olmasına rağmen ülkeye giriş yapan tüm yolcuların 10 günlük karantinaya girmeleri istendi.

Kovid-19'un daha hızlı yayıldığı belirtilen mutasyonunun tespit edilmesi sebebiyle negatif test ile seyahat kuralı İngiltere ve Güney Afrika'dan gelen yolculara bugün itibarıyla uygulanmaya başlamıştı.

Hollanda hükümeti 29 Aralık itibarıyla negatif test ile seyahat kuralını risk grubunda bulunan tüm ülkelerden gelecek yolcuları kapsayacak şekilde genişletmiş oldu.

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