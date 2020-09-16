(HOLD) Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|3.920
|1,47
|BIST SINAİ
|1.638
|0,35
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.672
|0,05
|BIST TEKSTIL, DERİ
|641
|0,98
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.275
|2,12
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.275
|0,63
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.261
|1,42
|BIST METAL ANA
|2.734
|-0,36
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|2.226
|0,09
|BIST MADENCİLİK
|1.247
|0,75
|BIST HİZMETLER
|1.026
|0,51
|BIST ELEKTRİK
|64
|0,39
|BIST ULAŞTIRMA
|1.300
|0,40
|BIST TURİZM
|210
|2,63
|BIST TİCARET
|3.320
|0,98
|BIST İLETİŞİM
|362
|0,04
|BIST SPOR
|939
|-2,01
|BIST İNŞAAT
|1.305
|0,60
|BIST MALİ
|1.146
|0,45
|BIST BANKA
|1.107
|0,27
|BIST SİGORTA
|5.044
|-0,06
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|910
|1,01
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|959
|0,72
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|505
|0,21
|BIST TEKNOLOJİ
|1.669
|0,33
|BIST BİLİŞİM
|598
|0,95
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|983
|0,34
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)