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Hokeyciler Bakan Kasapoğlu’ndan kapalı salon istiyor

Son zamanlarda Türkiye genelinde hızla yaygınlaşan olimpik branşların başında gelen ve okul sporları arasında yer alan hokey sporu Gaziantep’te de büyük ilgi görürken salon yokluğundan şikayet eden sporcular hokey standartlarına uygun bir salon yapımı için Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Gaziantep Valisi Davut Gül’den destek istiyor.

15 Şubat 2019 Cuma 10:57
Hokeyciler Bakan Kasapoğlu’ndan kapalı salon istiyor

Son zamanlarda Türkiye genelinde hızla yaygınlaşan olimpik branşların başında gelen ve okul sporları arasında yer alan hokey sporu Gaziantep’te de büyük ilgi görürken salon yokluğundan şikayet eden sporcular hokey standartlarına uygun bir salon yapımı için Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Gaziantep Valisi Davut Gül’den destek istiyor.


Gaziantepli sporcuların hokey milli takımının bel kemiği olduğuna dikkat çeken Hokey İl Temsilcisi Ali Koç hokey sporunun açık ve kapalı alan kategorilerinde gerçekleştirildiğini ifade etti. Türkiye Süper Liginde 2018 yılı şampiyona sıralamasında Gaziantepli üç kulübün sıralamada ilk üç sırayı aldığına dikkat çeken Koç, Gaziantep Polisgücü Sporun Avrupa başarılarına da dikkat çekti.


Koç Gaziantep’in spor başkenti olabilmesi için ihtiyaçlara göre tesis yapılmasının önemli olduğunu ifade ederek, “Türkiye’nin en güçlü hokey takımları Gaziantep’te bulunuyor. Binin üzerinde lisanslı sporcumuz 20 civarında kulübümüz ve okullarda yüzlerde takımımız var. En büyük eksik takımların antrenmanlarda kullanabileceği bir salonun olmaması” dedi.


Takımlar kamplarını sahası olan şehirde yapıyor


Hokey alanında Türkiye’nin örnek kenti olan Gaziantep’te bulunan kulüp ve sporcuların antrenman ve kamplarını sahası olan şehirlerde yapmasını sporcu ve kulüplere de önemli bir mali külfet getirdiğini ifade eden Hokey İl Temsilcisi Ali Koç, “Takımlarımız şampiyona öncesi kamplarını Amasya, Konya veya Alanya’da yapmak zorunda kalıyor. Elbette bu sporcularımız ve takımlarımız için büyük bir mali yük demek. Trophy öncesi Gaziantep Polisgücü Hokey takımı bu konuda ciddi sorunlar yaşadı. Buradaki standart dışı salonlarda çalışamayan takım mevcut salonların da tahsis edilmemesi nedeniyle kampını Alanya’ya taşımak zorunda kaldı. Şampiyonanın en favori takımı olan Gaziantep Polisgücü imkansızlıklar güzünden kupayı Gaziantep’e getiremedi. Oysa burada standartlara uygun yapılacak parke zeminli salon aynı zamanda ulusal ve uluslararası şampiyonaların Gaziantep’e verilmesini sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.


Saha olmayınca uluslararası şampiyonalar başka illere veriliyor


Sahanın bulunmadığı şehirlerin uluslararası şampiyonalara ev sahipliği yapamadığını belirten Koç, “Avrupa Şampiyonu olan Gaziantep Polisgücü Hokey Takımı ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyon Kulüpler Şampiyonası Alanya’ya verildi. Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Gaziantep Valimiz Davut Gül’ün bu konuda büyük desteklerine ihtiyacımız var. Gaziantep’e yapılacak olan salonlardan birisinin 20X40 ölçülerinde parke zeminli olmasını istiyoruz. Bu standart aynı zamanda birçok salon spor dalının da kullanabileceği bir standarttır. Sahasız şehirden Avrupa Şampiyonlar Ligine ulaşan bir serüven yaşayan Gaziantep’in artık bir kapalı hokey salonuna ihtiyacı acilen giderilmelidir. Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Gaziantep Valimiz Davut Gül’ün konuya el atacağını ve yapılacak salonlardan birisini hokey standartlarına uygun inşa ettireceğine inanıyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 10:57
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