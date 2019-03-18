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Hokey maçı öncesinde şehitleri unutmadılar

Okullar arası Hokey Yıldız Kızlar müsabakasında anlamlı bir hareket güne damgasını vurdu.

18 Mart 2019 Pazartesi 15:44
Hokey maçı öncesinde şehitleri unutmadılar

Okullar arası Hokey Yıldız Kızlar müsabakasında anlamlı bir hareket güne damgasını vurdu. Yayla Ortaokulu, 18 Mart Şehitleri Anma günü kapsamında müsabakalar öncesinde hokey sopalarıyla 18 işareti yaparak Türk bayrağı açtı.


Gençlik Spor Bakanlığı Okul Sporları Faaliyetleri kapsamında Fener Sahasında Okullar arası Yıldızlar Hokey İl Birinciliği düzenlendi. Müsabakalara Yayla Ortaokulu, Sipahiler Ortaokulu, Kozlu Alparslan Ortaokulu, İlhan Varank İ.H Ortaokulu takımları katıldı.


Bir birinden heyecanlı ve nefes kesen müsabakaların ilk gününde Yayla Ortaokulu ile İlhan Varank İ.H Ortaokulu Fener sahasında karşı karşıya geldi. Yayla Ortaokulu, İlhanVarank İ.H Ortaokulunu 1-0 mağlup etti. Günün son maçında ise Sipahiler Ortaokulu Kozlu Alparslan Ortaokulu ile karşılaştı. İki takım arasında çekişmeli geçen maç 0-0 eşitlikle sona erdi. Kurallar gereği penaltı atışlarına gidildi. Sipahiler Ortaokulu, Kozlu Alparslan Ortaokulu penaltılarda 3-0 mağlup etti. Oynanan müsabakalar sonunda şampiyon olan takım Türkiye Şapiyonası grup müsabakalarında ilimizi temsil edecek.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 15:44
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