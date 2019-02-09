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Hokey: Avrupa Şampiyonlar Ligi Trophy

- Gaziantep Polisgücü: 3 - East Grinstead: 4- A Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Gaziantep ekibi, dörtlü finale kaldı- Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan:"Sonuna kadar çaba gösterip Türkiye'ye kupayı götürmek istiyoruz"

09 Şubat 2019 Cumartesi 12:53
Hokey: Avrupa Şampiyonlar Ligi Trophy


ZAGREB (AA) - Gaziantep Polisgücü Hokey Takımı, Avrupa Şampiyonlar Ligi Trophy'de A Grubu'ndaki üçüncü maçında İngiltere'nin East Grinstead takımına 4-3 yenilmesine rağmen dörtlü finale kaldı.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki Zelina Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda Gaziantep ekibi, İngiliz rakibiyle karşılaştı.

Maçın ilk yarısını 2-1 önde kapatan Gaziantep ekibi, ikinci yarıda gördüğü yeşil ve sarı kartların da etkisiyle oyundaki üstünlüğünü kaybederek, karşılaşmadan 4-3 mağlup ayrıldı.

Karşılaşmayı Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan ve Gaziantep Polisgücü Kulübü Başkanı Mehmet Kaplan da izledi.

Gruptaki ilk maçında Danimarka'nın Soerbymagle takımını 12-2, ikinci karşılaşmasında da Fransa'nın Amiens takımını 5-2 yenen Gaziantep temsilcisi, elde ettiği sonuçlarla A Grubu'nu 2. olarak tamamlayarak, dörtlü finale kaldı.

Organizasyonda 2 maça daha çıkacak olan Gaziantep Polisgücü, en fazla puanı kazanıp şampiyonluğa ulaşmaya çalışacak.


- Karakan: "Hakeme yenildik"


Federasyon başkanı Karakan, gazetecilere yaptığı açıklamada, İngiltere ile yapılan müsabakayı yöneten hakemlerin yanlış kararları nedeniyle mağlubiyetin kaçınılmaz olduğunu dile getirdi.

Bundan sonraki süreçte daha akıllı hareket edip şampiyonluğa ulaşmak istediklerini ifade eden Karakan, "İngiltere karşısında hakeme yenildik. İngilizlerin her zamanki gibi saha içerisinde yaptıkları, oyuncularımızı gerdi ve sürekli ceza almalarına sebep oldu. Ama bu bizi yıldırmayacak.Sonuna kadar çaba gösterip Türkiye'ye kupayı götürmek istiyoruz." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 12:53
  1. Avrupa Şampiyonlar Ligi Trophy
  2. Gaziantep Polisgücü
  3. hokey
  4. Sadık Karakan

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