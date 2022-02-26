Hocalı şehitlerini rahmetle anıyoruz

RIFAT BİLGİN İSTANBUL

Bugün soykırıma uğradıkları yalanını savurmaktan geri durmayan Ermenilerin 26 Şubat 1992’de Azeri toprağı Hocalı kasabasında, 83’ü çocuk, 106’sı kadın, toplam 613 kişiyi katletmesinin üzerinden tam 30 yıl geçti. Dünyanın gözü önünde, asker kılıklı Ermeni çetelerinin acımasızca katlettiği Hocalı şehitlerini vahşetin yıl dönümünde rahmet ve minnetle anıyoruz. Ermeni mezaliminde çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 2 bin 213 kişi dağlara kaçarak kurtuldu. Hamile kadınların karınlarını deşen, 1275 kişiyi de esir alan alçaklar, mazlumların üzerinde akıl almaz işkenceler uyguladı. İnsanların başını canlı canlı kesen, gözlerini oyan Ermeniler, insanlık tarihinin en aşağılıkça ve sadistçe katliamını gerçekleştirdi. 26 Şubat 1992’de Azeri toprağı Hocalı kasabasında gerçekleşen vahşet, tarihten bugüne kadar Müslümanlara ve Türklere yönelik faşistçe bir kin besleyen Ermenistan’ın çetecilerinin, ellerine fırsat geçtiği anda nasıl bir vahşetin mimarı olacaklarını da gözler önüne serdi.