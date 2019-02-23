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Hocalı katliamı fotoğraf sergisi ile anlatıldı

Eskişehir’de Hocalı katliamını anmak amacıyla bir fotoğraf sergisi düzenlendi.

23 Şubat 2019 Cumartesi 13:56
Hocalı katliamı fotoğraf sergisi ile anlatıldı

Eskişehir’de Hocalı katliamını anmak amacıyla bir fotoğraf sergisi düzenlendi.

Ermeniler tarafından 26 Şubat 1992 yılında yapılan Hocalı’da katliamı hatırlatılmak için Eskişehir’in Hamam Yolu bölgesinde bir fotoğraf sergisi açıldı. Eskişehir Kent, Kültür, Eğitim, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (ESKENT) tarafından ’Hepimiz Türk’üz’ adlı sergide açılış konuşması ESKENT Başkanı Gürol Yer, Ermeniler tarafından yapılan katliamı bir daha hatırlatarak, “Bundan 27 sene önce Rus destekli Ermeni güçleri tarafından Azerbaycan Karabağ Hocalı kentinde çoğunluğu kadın, çocuk ve yaşlı erkek kandaşlarımızdan oluşan 613 kardeşimiz tüm dünyanın gözleri önünde katledilmişti. Yaralananlar bir yanan 150 civarı kardeşimiz hala kayıptır. Bugün bilenlere, bilmeyenlere duyanlara duymayanlara bu soykırımı anlatmak, gündeme gelmesini istemeyenler inat duyurmak ve hatırlatmak için buradayız. Hocalı’da kaybettiğimiz kanımız bir canlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. O gün orada açılan yara hala kanamaya devam ediyor. O gün orada işlenen soykırımın hesabı açık duruyor, sorumluları hakkında hiçbir şey yapılmadı, uluslararası arenada bu soykırımla ilgili hiçbir adım atılması sağlanmış değildir” açıklamalarında bulundu.

Yarın akşama kadar devam edecek sergiye yoğun katılım gösterilirken, orada bulunan hatıra defterine de imza attılar.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 13:56
  1. Eskişehir
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  3. fotoğraf
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