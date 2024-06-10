Hoca Ahmed Yesevi Vakfı Başkanı, araştırmacı yazar Erdoğan Asılyüce hayatını kaybetti

Hayatını Türk Dünyası çalışmalarına ve Türk Milleti adına kültür ve tarih çalışmalarına adayan Hoca Ahmet Yesevi Vakfı Genel Başkanı Erdoğan Aslıyüce vefat etti. Erdoğan Aslıyüce’nin cenazesi yarın öğle namazında Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Aslıyüce'nin vefatına ilişkin sosyal medya hesabından "Hayatını Türk Dünyası için ortaya koyduğu değerli çalışmalara adayan Ahmet Yesevi Vakfı Başkanı, kıymetli fikir ve bilim insanı Erdoğan Aslıyüce’nin vefatını üzüntüyle öğrendim. Ailesi, tüm sevdikleri ve Türk Dünyası’nın başı sağ olsun… Ruhu şad, mekânı cennet olsun." paylaşımı yaptı.

Aynı zamanda eski sendikacı olan Erdoğan Aslıyüce, Kırıkkale'de Türk Metal Sendikası çatısı altında uzun yıllar aktif sendikacılık görevinde bulundu. Erdoğan Aslıyüce, Türk dünyasına geziler düzenleyerek Anadolu Türklüğü ile Türkistan Türklüğü arasında köprü oldu. Vakfının adını taşıyan Yesevi Dergisi, 300 sayı çıkararak Türkiye'nin uzun süreli seri yayın yapan ender dergileri arasında yer aldı. Yüzlerce konferans veren Erdoğan Aslıyüce, 50 yıl gezdi 40 kitap yazdı.



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ERDOĞAN ASLIYÜCE KİMDİR

1946 yılında Kırıkkale'nin Delice ilçesinde doğan Erdoğan Aslıyüce, 1970 yılında Makine Kimya Endüstrisi'nde çalışmaya başladı. Daha sonra 1982'de İstanbul Türk Metal Kurucu Başkanı olarak görev yaptı ve 1996 yılına kadar kurumun İstanbul Şube Başkanlığı'nda bulundu. 1972 yılında arkadaşlarıyla birlikte Dur Yolcu gazetesini çıkardı. Bunun yanında 1980 senesinde Konya'da Konevi Dergisi'ni yayınladı. 1 Mart 1993 tarihinde Hoca Ahmet Yesevi Vakfı’nı kurdu. 1994 yılında Yesevi Yayıncılık Şirketi'ni açtı. Ayrıca 1 Ocak 1994 tarihinden bu yana aylık olarak Yesevi dergisini çıkardı.

Erdoğan Aslıyüce, Japonya, Çekoslovakya, İngiltere, Kanada, ABD, Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Yunanistan, Bulgaristan, Makedonya, Yugoslavya, Romanya, Tuva, Hakasya, Tataristan, Başkurtistan, Altay Cumhuriyeti, Hollanda, Almanya, İsviçre, Tayland, Sudan, Tayvan, Hong Kong, Kırgızistan, Özbekistan, İsrail, Arnavutluk, Moldavya, Gagavuz, Pridnestroya, Singapur, Suriye, Yakutistan gibi pek çok bölgeyi gezerek 40'tan fazla kitap yazdı.