H.K.G. dâvâsının gerekçeli kararı hukuk garabeti

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H.K.G’nin iftira olduğu aşıkar sözlerinin tamamını doğru kabul eden mahkeme heyeti, isnat edilen fiilden 18 yıl sonra kumpas amaçlı kayda alınan montajlanmış ses kayıtlarını da, delil gösterdi. Sanığın ifadesinin adeta kopyalandığı 102 sayfalık gerekçeli kararda, mağdur ailenin tanık olarak dinlenmesi için getirdiği nikah şahidinin o dönem H.K.G’nin 16 yaşında olduğunu beyan etmesinin yer almaması bu kadarına da pes dedirtti.