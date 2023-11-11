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Gündem H.K.G. dâvâsının gerekçeli kararı hukuk garabeti
Gündem

H.K.G. dâvâsının gerekçeli kararı hukuk garabeti

Yeniakit Publisher
2023-11-11 10:43:00 -
H.K.G. dâvâsının gerekçeli kararı hukuk garabeti

Yaşadığı düşük sonrası ruh sağlığı bozulan ve anne-babasına “6 yaşında evlendirildiği” iftirasını atan H.K.G’nin şikayetiyle açılan davada baba Y. Ziya Gümüşel’e 20 yıl, anne Fatıma Gümüşel’e 16 yıl 8 ay ve eski eş Kadir İstekli’ye 30 yıl hapis cezası veren mahkeme, gerekçesini açıkladı.

HABER MERKEZİ

H.K.G’nin iftira olduğu aşıkar sözlerinin tamamını doğru kabul eden mahkeme heyeti, isnat edilen fiilden 18 yıl sonra kumpas amaçlı kayda alınan montajlanmış ses kayıtlarını da, delil gösterdi. Sanığın ifadesinin adeta kopyalandığı 102 sayfalık gerekçeli kararda, mağdur ailenin tanık olarak dinlenmesi için getirdiği nikah şahidinin o dönem H.K.G’nin 16 yaşında olduğunu beyan etmesinin yer almaması bu kadarına da pes dedirtti.

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