Hizmet Vakfı’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan etrafında kenetlenme çağrısı

Kurucu mütevelli heyetinde merhum Hüsnü Bayramoğlu ağabey, Abdullah Yeğin ve Said Özdemir gibi ömrünü Kur’an-ı Kerim hizmeti ve Risale-i Nur eğitimine adayan isimlerin bulunduğu Hizmet Vakfı, 2024 Mahalli İdareler Seçimleri’ne dair açıklama yaptı.

1973 yılında Kuran-ı Kerim neşri için cumhuriyet döneminde kurulmuş ilk özel vakıf olma niteliği taşıyan Hizmet Vakfı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan etrafında kenetlenme çağrısında bulundu.

Vakıftan yapılan açıklama şöyle:

Ülkemiz, Rabbimizin lütfu, aziz milletimizin teveccühü ile genel seçimini yapmış ve Muhterem Cumhurbaşkanımıza yeniden riyaset etme görevini tevdi etmiştir. Ancak gelen seçimin mahalli idareler seçimi olduğu halde dünya ülkeleri ve özellikle İslam ülkeleri arasında yükselen ülke itibarını zedelemek için iç ve dış düşmanların ittifak ettikleri meşru olmayan bütün yolları kullanarak, terör örgütlerini destekledikleri ve özellikle muhterem Cumhurbaşkanımızı hedef aldıkları müşahede edilmektedir.

Bu husus bin yıldır takriben İslam’ın bayraktarlığını yapan bu necip milletin bekasını alakadar etmektedir. İç ve dış mihrakların ve onların yerli işbirlikçilerinin yaklaşan seçimleri değerlendirmek isteklerinin, faaliyetlerinin; Rabbimizin lütfu ve milletimizin feraseti ile bertaraf edileceği inancını taşımaktayız.

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Ancak bu tehlikeyi bertaraf etmek için Cumhurbaşkanımızın etrafında kenetlenmenin dini ve milli bir vazife olduğu hususunu bu aziz milletimize arz ederiz.