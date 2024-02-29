Hizmet üretici fiyatları ocakta arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), hizmet üretici fiyatlarının ocak ayında aylık yüzde 15,25, yıllık 80,68 arttığını açıkladı.

TÜİK, Ocak 2024 dönemine ilişkin hizmet üretici fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; hizmet üretici fiyatları, ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 15,25, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 80,68 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 76,47 artış gösterdi.

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 72,85, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 87,70, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 86,91, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 74,45, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 91,02, idari ve destek hizmetlerde yüzde 92,44 fiyat artışı gerçekleşti. Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 13,25, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 11,70, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 15,79, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 16,33, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 22,18, idari ve destek hizmetlerde yüzde 20,32 fiyat artışı görüldü.