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Aktüel Hizmet-İş Sendikası İBB'nin 13 bin çalışanının beklediği avans talebinin kabul edileceğini duyurdu
Aktüel

Hizmet-İş Sendikası İBB'nin 13 bin çalışanının beklediği avans talebinin kabul edileceğini duyurdu

Yeniakit Publisher
2020-12-16 20:52:41 -
Hizmet-İş Sendikası İBB'nin 13 bin çalışanının beklediği avans talebinin kabul edileceğini duyurdu

ANKARA (AA) - Hizmet-İş Sendikası, 13 bin çalışanın beklediği avans talebinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisince kabul edileceğini bildirdi.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 22 Eylül'de yetki tespiti yazısıyla İBB, İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve bağlı iş yerleri ile İSPARK AŞ, İSTON AŞ, İSFALT AŞ, İSBAK AŞ. ve Kültür AŞ iştiraklerinde işletme toplu iş sözleşmesi yapmak üzere çoğunluk tespitinin Hizmet-İş'e verildiği anımsatıldı.

Yetki tespitinin ardından derhal toplu iş sözleşmesi hazırlıklarına başlandığı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Sendikamız 13 bin üyemizin talebi doğrultusunda taslak çalışmalarına hızla devam ederken ne yazık ki hem Belediye-İş hem de Genel-İş sendikaları, örgütlenme döneminde yetki tespitine itiraz etmeyecekleri yönünde İBB emekçilerine vermiş oldukları sözlere rağmen, Bakanlığın sendikamıza verdiği tespite kötü niyetli olarak haksız bir şekilde itiraz etmişlerdir."

Açıklamada, Hizmet-İş Sendikasının 6 Ekim'de İBB'ye başvurarak, 13 bin emekçi ve ailelerinin daha fazla mağdur olmamaları amacıyla imzalanacak toplu iş sözleşmesi farklarından mahsup edilmek üzere, yazılı olarak "avans talebi"nde bulunduğu hatırlatıldı.

Ayrıca AK Parti Meclis Grup Başkanı Tevfik Göksu'nun Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan ile yaptığı görüşmede, Grup olarak avans talebine tam destek verdiklerini ve 17 Aralık'ta yapılacak olan Meclis toplantısında sendikanın talebini kabul ederek binlerce çalışanın mağdur olmasını önleyeceklerini ifade ettiği aktarıldı.

Açıklamada diğer parti gruplarının da talebi kabul etmelerinin beklendiği bildirilerek, "Hak-İş ve Hizmet İş Sendikası olarak İBB emekçilerinin hakkı için var gücümüzle çalışıyoruz. Emekten, alın terinden yana gösterecekleri tavırdan dolayı, İBB Meclisi üyelerine teşekkür ediyoruz. İBB Meclisinin 13 bin çalışanın umutla beklediği avans talebimizi kabul edeceği bilgisini üyelerimiz ve kamuoyuyla paylaşıyoruz." ifadesine yer verildi.

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