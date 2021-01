“Hizmet etmeyi ibadet saydık”

Bakan Karaismailoğlu, Adıyaman’daki Altınşehir Kavşağı’nın açılışında yaptığı konuşmada, Dicle ile Fırat arasındaki bereketli kuşakta yer alan, adeta tarihin yazıldığı Adıyaman’ın bir kez daha tarihi, kültürü ve misafirperver insanıyla kendilerini derinden etkilediğini dile getirdi.

Bölünmüş yol 10 kat arttı

Karaismailoğlu, “2003’te Adıyaman’da sadece 23 kilometre bölünmüş yol varken bugün on kattan fazla artışla 256 kilometreye çıkardık. Adıyaman’ı konforlu, hızlı ve güvenli bölünmüş yollarla Kahramanmaraş ve Malatya’ya bağladık. Bugün, Adıyaman il genelinde 272 kilometresi devlet yolu, 517 kilometrelik il yolu olmak üzere toplam 789 kilometre yol ağı bulunmaktadır” dedi. AK Parti hükümetlerinin her zaman, dünyanın en önemli turizm merkezlerinden Nemrut’u ve tarihini barındıran coğrafyasıyla Adıyaman’ın gelişme ve modernleşme yolculuğunda yanında olduğunu anlatan Karaismailoğlu, “Türkiye’nin bütünsel kalkınma hedeflerine ulaşması açısından ulaştırma ve haberleşme altyapımızın eksiksiz bir şekilde tamamlanmasının önemini bilerek sadece Adıyaman’ı değil, 81 ilimizi ulaşımın her modunda dünya ile bağlıyoruz” dedi.

“Fark ortaya koyduk”

Bugüne kadar gelmiş geçmiş AK Parti hükümetlerinin bakanlıkları, il teşkilatları ve belediyelerinin büyük bir fark ortaya koyduklarını anlatan Karaismailoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bu farklılığın temelinde, hizmet etmeyi ibadet sayarak çalışmak vardır. Bu farklılığın temelinde insana ve tabiata kısaca yaratılana duyduğumuz sevgi ve saygı vardır. Bizim için kökenler, diller, kimlikler, coğrafyalar yoktur. Vatanın her karış toprağı ve bu toprak üzerinde şanlı bayrağımızın gölgesinde yaşayan her insanımız mübarektir. İşte bu yüzden halkımızın teveccühü ve hayır duası ile bunca yıldır hizmetlerimize ilk günkü güç ve heyecanla devam ediyoruz. Bu duygularla, inşallah Adıyaman’ımıza daha nice eserleri kazandıracağız.”