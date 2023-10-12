Hızla zayıflatan yeşil elmalı yeşil çay: yağ yakan kilo verdiren yöntemi duyan peşine düşüyor! Hemen deneyin
Zayıflamak isteyen birçok kişinin başvurduğu yöntemlerden biri bitkisel çaylardır. Özellikle vücutta biriken ödem ve şişkinliği atmak için bunu yapın..
Hızla Zayıflatan Yeşil Elmalı Yeşil Çay Tarifi İçin Malzemeler
1 yeşil çay ( sallama yoksa bir yemek kaşığı)
1 yeşil elma
Yarım limon
4-5 yaprak nane
1 su bardağı su
NASIL YAPILIR?
Yeşil çayı beş dakika kadar sıcak su ile demliyoruz. Bizde bu arada nane yapraklarını ve elmayı blender ile su haline getiriyoruz. Büyük bir bardağa bu karışımı ekliyoruz. Üzerine yarım limonu sıkıyoruz. En son olarak da demlediğimiz yeşil çayı ilave ediyoruz. Yemeklerden yarım saat önce içiyoruz. Böylece hem yağ yakımını kolaylaştırıyoruz. Hem de metabolizmayı hızlandırıyoruz. Ayrıca elmanın tok tutucu özelliği ile iştahı da kapatarak hızla kilo veriyoruz. Afiyet olsun, sevgiyle kalın.
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