Hizbullah’ın yeni silahı fiber optik İHA’lar

Hizbullah, İsrail’in kuzeyine yönelik son saldırılarda yeni bir silah olarak fiber optik kabloyla kontrol edilen küçük insansız hava araçlarını (İHA) kullanmaya başladı.

Uzmanlara göre, diş ipi kalınlığında kablolarla operatöre bağlı olan bu İHA’lar elektronik karıştırma sistemlerinden (jammer) etkilenmiyor. Bu özellik, onları mevcut hava savunma sistemleri karşısında daha zor tespit edilebilir hale getiriyor.

Bu tür İHA’lar, özellikle Rusya-Ukrayna Savaşı sırasında yaygın şekilde kullanılmaya başlandı. Küçük boyutları ve düşük irtifada uçabilmeleri nedeniyle tespit edilmeleri ve engellenmeleri zorlaşıyor.

Elektronik savunmayı aşıyor

Klasik İHA’lar çoğunlukla elektronik karıştırma (jammer) sistemleriyle etkisiz hale getirilebilirken, fiber optik İHA’lar doğrudan kablo bağlantısıyla kontrol edildiği için bu yöntemlere karşı dayanıklı.

Uzmanlar, bu İHA’ların tamamen kusursuz olmadığını, kabloların rüzgar veya diğer unsurlar nedeniyle dolaşabileceğini belirtiyor. Ancak doğru kullanıldığında “son derece ölümcül” olabildikleri ifade ediliyor.

Londra merkezli Royal United Services Institute araştırmacısı Robert Tollast, bu İHA’ların hedefe yaklaşarak ani saldırılar gerçekleştirebildiğini söyledi.

İsrail için yeni tehdit

İsrailli bir askeri yetkili, söz konusu İHA’ların son çatışma sürecinde ortaya çıkan “yeni bir tehdit” olduğunu belirtti. Yetkili, İsrail’in büyük roket ve füzelere karşı hava savunmasında başarılı olması nedeniyle Hizbullah’ın bu tür alternatif yöntemlere yöneldiğini ileri sürdü.

İsrail, bu İHA’ların yerel olarak üretildiğini ve düşük maliyetle kolayca temin edilebilen parçalarla yapılabildiğini değerlendiriyor.

İsrail ordusunun özellikle Lübnan’daki birlikler için bu İHA’ları en büyük tehditlerden biri olarak gördüğü, buna karşılık teknolojik çözümler üzerinde çalıştığı belirtildi. Bu kapsamda bazı askeri araçlara ağ ve kafes benzeri koruyucu sistemler eklendiği bildirildi.

Eski İsrail hava savunma komutanı Ran Kochav ise mevcut sistemlerin bu tür İHA’lara karşı yetersiz kaldığını belirterek, “Çok küçük, çok hızlı ve çok alçaktan uçuyorlar. Tespit edilseler bile takip etmek çok zor” dedi.

Ukrayna’daki teknoloji yarışı

Fiber optik İHA’lar, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta geliştirilen teknolojiler arasında yer alıyor.

Elektronik karıştırmaya karşı çözüm olarak geliştirilen bu sistemler, kablosuz olarak kontrol edilen İHA’lara göre daha kısa menzilli olsa da bazı örneklerde kablo uzunluğunun 50 kilometreye kadar ulaştığı belirtiliyor.

Sahadan gelen görüntüler, özellikle Ukrayna’da bazı bölgelerin bu İHA’lara ait ince kablolarla kaplandığını ortaya koyuyor.

Saldırılar ve etkileri

Hizbullah, son haftalarda bu İHA’larla düzenlenen saldırılara ait görüntüleri sosyal medya ve Al-Manar TV üzerinden paylaştı.

Bu saldırılardan birinde bir İsrail askeri ölürken, altı asker yaralandı. Bir başka saldırıda ise Lübnan'daki köylerin yıkımında görevli sivil buldozer operatörü öldü.

Öte yandan, İsrail’in kuzeyindeki Kiryat Shmona kentinde bir evin bahçesine düşen İHA’nın etrafında fiber optik kabloların bulunduğu bildirildi.

Bölge sakini Zevik Glidai, herhangi bir uyarı sireni olmadan gerçekleşen olayın ardından büyük endişe duyduklarını ifade etti.

Kaynak: Mepa News, Ajanslar