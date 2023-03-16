Hizbullah'ın mirasçısı değiliz

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"İttifak ile görüşmeler devam ediyor henüz noktayı koymadık. 2018 seçimlerinde de Sayın Erdoğan'a destek verme kararı almıştık. O seçimlerde parlamento seçimlerde herhangi bir ittifak yapmadık, kendi adaylarımızla girdik.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde destek kararını açıkladık ve görüşmeler devam etti. Ocak ayında bir görüşmemiz olmuştu. Orada bize bir ittifak daveti gelmişti. Prensip olarak buna evet dedik.14 Mayıs'ta Erdoğan'ı destekleyeceğiz. Parlamento seçimlerinde ise görüşme devam ediyor henüz detaylar netliğe kavuşmadı.

Parti programımızda memleketin ana meseleleri ile duruşumuzu açık görüşlülükle yazdık. Okuma yazması olan akademisyen olduğunu söyleyen bir sürü kişi HÜDA PAR'ı tartışıyor. HÜDA PAR parti programında şunlar şunlar yazıldı diye koca koca adamlar tartışıyor. Geçen gün bir televizyon programında bir hukukçu HÜDA PAR'ın parti programında neler var size okuyayım dedi. Sandım ki sitemizden partimizin programını okuyacak. Bir sosyal medya kullanıcısının paylaşımlarını okudu. Oradan okuduktan sonra bunu izleyen bir sürü kişi nasıl olsa bu kıdemli bir siyasetçi yalan söyleyecek hali yok herhalde millet de bunu taklit etmeye başladılar."



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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A DAHA ÖNCE DE DESTEK VERDİK

Eleştirilere açık olduklarını söyleyen Yapıcıoğlu söylemedikleri şeylerle kendilerini saldırılmasının ahlaki olmadığımı vurguladı. Zekeriya Yapıcıoğlu şöyle devam eti:

"Bunlar zamanı gelince ortaya çıkacak. O televizyon programında bana böyle bir sorulmadı. Bize iftira atanlarla hukuk önünde hesaplaşacağız.

Ben adaleti savunurum her konuda. Doğu Türkistan'daki sorunu da savunurum. İnancını sormam. Mazlumun dini de sorulmaz. Benim duruşum budur. HÜDA PAR'ın programında olmayan şeyleri dile getirmelerinin sebebi belki de AK Parti'nin MHP'nin hassasiyetlerini kaşımaktır. İttifaka engel olmaktır. HÜDA PAR yeni kurulmuş bir parti değil. Partimiz ile ilgili 'hukukun dışına çıktı' diye tek bir itham yoktur.

Önceki seçimlerde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek verdik. İttifak o zamanki süreçte olmadı. O gün HÜDA PAR farklı bir çizgide mi duruyordu? O zaman sabah akşam neden tartışılmıyordu.

Millet İttifakı'na yakın olanlar bize karşı kışkırtmak için bunu bilerek yapıyorlar. CHP acaba bu sistemde biz iktidar olabilir miyiz gibi bir ümide kapıldı. Seçime 2 ay var ve HÜDA PAR dengeyi bozduğu için HÜDA PAR'ı dengenin dışında tutmaya çalışıyorlar. Madem Sayın Kılıçdaroğlu 20-30'luk bir fark ile önde, iki aday arasında bu kadar fark var, HÜDA PAR'ın da oyu bu kadar az ise bu telaş neden?"

BAYRAKLA SORUNUMUZ YOK

HÜDA PAR'ın iddia edildiği gibi ötekileştirici bir dile sahip olmadığını ve şiddeti kutsayan birilerinin heykellerini yapmaya çalışan bir parti olmadığını sözlerine ekleyen Yapıcıoğlu, Kürtlerin ve Türklerin bu memleketin asli kurucu halkları olduğunu ve bin yıllardır beraber yaşadıklarını ifade ederek "Bizim bayrak ile bir sorunumuz yoktur. Biz bölünüp ayrılıp bir devlet de kuralım demiyoruz." dedi.