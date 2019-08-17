Hizbullah liderinden Amerika'ya uyarı! Savaş ilanı olur

LübnanHizbullah Hareketi Lideri Seyyid Hasan Nasrullah, ABD yönetimini uyardığı konuşmasında, İran'a yönelik her türlü savaş ilanı, direniş ekseninin tümüne savaş ilanı olacağını belirtti.

Seyyid Hasan Nasrullah 33 günlük savaşın zafer yıldönümünde yaptığı konuşmada, Hizbullah hareketi bölgede direniş ekseninin bir parçası olmaktan onur duyduğunu, zira bu eksen bölgeyi savaş ve yıkıma sürüklemek yerine bölgede savaş çıkmasına engel olduğunu belirtti.

Amerika'nın İran'a karşı savaş ilan etmekten çekinmesine değinen Nasrullah, bu durum ABD Başkanı Trump'ın İran'ın askeri gücünün bilincinde olduğunu gösterdiğin kaydetti.

Nasrullah konuşmasının devamında İran'a yönelik her türlü savaş ilanı, direniş ekseninin tümüne savaş ilanı olacağını, ki bu da bölgenin tümünün infilak edeceği anlamına geldiğini vurguladı.

Nasrullah, bu savaşın ateşi düşmanların sadece elini değil, yüzünü ve tüm varlığını yakacağını ifade etti.