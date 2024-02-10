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Dünya Hizbullah, Golan tepelerindeki İsrail hedeflerini vurdu
Dünya

Hizbullah, Golan tepelerindeki İsrail hedeflerini vurdu

Yeniakit Publisher
2024-02-10 00:44:00 -
Hizbullah, Golan tepelerindeki İsrail hedeflerini vurdu

Hizbullah, işgal altındaki Golan Tepeleri'nde İsrail'e ait kışlayı onlarca Katyuşa roketiyle vurduğunu açıkladı.

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, Golan'a düzenlediği saldırıya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Hizbullah unsurlarının Golan'da İsrail ordusuna ait "Kila" kışlasını onlarca Katyuşa roketiyle hedef aldığı belirtilen açıklamada, İsrail ordusuna ait kışlanın "Gazze Şeridi'ndeki kararlı Filistin halkına ve onların cesur ve onurlu direnişine destek amacıyla vurulduğu" ifade edildi.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan topraklarından Suriye sınırındaki Golan Tepeleri bölgesine doğru onlarca roket atışı gözlemlendiği, hava savunma sistemlerinin fırlatılan roketlerin çoğunu durdurmayı başardığı ve herhangi bir kayıp olmadığı ifade edildi.

Kaynak: AA

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