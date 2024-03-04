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Dünya Hizbullah 3 mensubunun öldüğünü açıkladı
Dünya

Hizbullah 3 mensubunun öldüğünü açıkladı

Yeniakit Publisher
2024-03-04 22:03:00 -
Hizbullah 3 mensubunun öldüğünü açıkladı

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail'in saldırılarında 3 sağlık mensubunun öldüğünü duyurdu.

Hizbullah, İsrail ile çatışmalardaki kayıplara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Ali Hasan Suveydan, Hüseyin Muhammed İbrahim ve Abbas Ahmed Huceyc adındaki 3 mensubun öldüğü ifade edildi.

Suveydan, İbrahim ve Huceyc'in, Hizbullah'ın "İslami Sağlık Heyeti" olarak adlandırdığı sivil savunma ekibinde yer aldıkları kaydedildi.

İsrail ordusu ile 8 Ekim 2023'ten beri Lübnan'ın güneyinde yaşanan çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 232'ye yükseldi.

Çatışmalarda aygrıca, 45 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas ve 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.
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