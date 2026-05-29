Hizan'da otomobil ile tarım aracı çarpıştı: 1 yaralı
Bitlis'in Hizan ilçesinde otomobil ile patpat diye tabir edilen tarım aracının çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.
Kaza, ilçeye bağlı Karaağaç köyü yolunda meydana geldi. N.S. (53), yönetimindeki tarım aracı, 65 ABM 653 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle tarım aracının yaklaşık 50 metre yükseklenerek şarampole yuvarlandı. Kazada ağır yaralanan N.S., olay yerinde sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tatvan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.