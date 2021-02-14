Hız takibinde yerli radar dönemi başlıyor

Ankara Teknopark’ta faaliyet gösteren MESAN Elektronik Sanayi Ticaret AŞ, saha ve trafik güvenliği alanlarında çalışmalar yürütüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına kritik görevlere yönelik cihaz ve sistemler sağlayan MESAN, yürüttüğü Ar-Ge çalışmalarıyla yurt dışından temin edilen çeşitli cihaz ve ekipmanlara daha gelişmiş yerli alternatifler geliştirdi.

“Yerli malı” belgesi alıyor

Yerli mayın dedektörlerini güvenlik güçlerinin kullanımına sunmaya başlayan MESAN, bu kez radar alanına yoğunlaşarak yurt dışından tedarik edilen mobil hız tespit sistemlerine karşı yerli çözümler üretti. MESAN mühendislerinin geliştirdiği Medar MTS, “Yerli Malı” belgesini almaya da hak kazandı. 2 yıla yakın süren Ar-Ge çalışmaları sonunda taşınabilir platformlar için geliştirilen Medar MTS Mobil Hız Tespit Sistemi ile araç hızı, sınıfı, şeridi, lokasyonu, plaka ve araç görseli ile bunun yanında birçok önemli veri her bir araç için tespit edilebiliyor.

İhlalleri de belirleyebiliyor

Şerit ve araç sınıfı bazlı hız limiti ayarlanabilmesine imkan sağlayan Medar MTS, tek bir sistemle aynı anda onlarca aracı 4 şeride kadar eş zamanlı takip edebiliyor ve ihlallerini ayrı ayrı belirleyebiliyor. MESAN Elektronik Sanayi Ticaret AŞ Genel Müdürü Mustafa Ünlü, Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini söyledi. Önemli bir çözümü daha ülkeye kazandırmaktan gurur duyduklarını belirten Ünlü, “Yurt dışında da önemli etki yaratan sistemin kısa sürede ülkemizin teknoloji ihracatında önemli yer alacağı öngörüyoruz” dedi.