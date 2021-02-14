  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Hız takibinde yerli radar dönemi başlıyor
Ekonomi

Hız takibinde yerli radar dönemi başlıyor

Yerli olarak geliştirilen mobil hız tespit sistemi bu yıl trafik birimleri tarafından kullanılmaya başlanacak.

Yeniakit Publisher
2021-02-14 11:17:00 -
Hız takibinde yerli radar dönemi başlıyor

Ankara Teknopark’ta faaliyet gösteren MESAN Elektronik Sanayi Ticaret AŞ, saha ve trafik güvenliği alanlarında çalışmalar yürütüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına kritik görevlere yönelik cihaz ve sistemler sağlayan MESAN, yürüttüğü Ar-Ge çalışmalarıyla yurt dışından temin edilen çeşitli cihaz ve ekipmanlara daha gelişmiş yerli alternatifler geliştirdi.

“Yerli malı” belgesi alıyor

Yerli mayın dedektörlerini güvenlik güçlerinin kullanımına sunmaya başlayan MESAN, bu kez radar alanına yoğunlaşarak yurt dışından tedarik edilen mobil hız tespit sistemlerine karşı yerli çözümler üretti. MESAN mühendislerinin geliştirdiği Medar MTS, “Yerli Malı” belgesini almaya da hak kazandı. 2 yıla yakın süren Ar-Ge çalışmaları sonunda taşınabilir platformlar için geliştirilen Medar MTS Mobil Hız Tespit Sistemi ile araç hızı, sınıfı, şeridi, lokasyonu, plaka ve araç görseli ile bunun yanında birçok önemli veri her bir araç için tespit edilebiliyor.

İhlalleri de belirleyebiliyor

Şerit ve araç sınıfı bazlı hız limiti ayarlanabilmesine imkan sağlayan Medar MTS, tek bir sistemle aynı anda onlarca aracı 4 şeride kadar eş zamanlı takip edebiliyor ve ihlallerini ayrı ayrı belirleyebiliyor. MESAN Elektronik Sanayi Ticaret AŞ Genel Müdürü Mustafa Ünlü, Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini söyledi. Önemli bir çözümü daha ülkeye kazandırmaktan gurur duyduklarını belirten Ünlü, “Yurt dışında da önemli etki yaratan sistemin kısa sürede ülkemizin teknoloji ihracatında önemli yer alacağı öngörüyoruz” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Boğaziçi provokasyonu önlerini açtı: Galatasaray Üniversitesi öğrencileri de başkaldırdı!
Gündem

Boğaziçi provokasyonu önlerini açtı: Galatasaray Üniversitesi öğrencileri de başkaldırdı!

Önceki gün Boğaziçi Üniversitesi provokasyonuna destek veren Galatasaray Üniversitesi öğrencileri, okullarındaki Fransız akademisyenler hakk..
Çanakkale Boğazı yoğun kar yağışı nedeniyle gemi geçişlerine kapatıldı
Aktüel

Çanakkale Boğazı yoğun kar yağışı nedeniyle gemi geçişlerine kapatıldı

Çanakkale’de akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle, Çanakkale Boğazı çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine k..
Serbest bırakılan 15 gemici Türkiye’ye doğru yola çıktı
Aktüel

Serbest bırakılan 15 gemici Türkiye’ye doğru yola çıktı

Nijerya'da serbest bırakılan 15 Türk gemici, ülkeye dönmek üzere yola çıktı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay