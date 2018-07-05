Histamin zehirlenmesine dikkat!

Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayşe Tuğba Şengel, "Omega-3 kaynağı balık ile kalsiyum kaynağı süt ve süt ürünleri sağlıklı beslenme düzeninin olmazsa olmazlarıdır. Balığın saç sağlığından zihinsel gelişimin tamamlanmasına ve hafızanın güçlendirilmesine kadar birçok faydası var. Süt ve süt ürünleri ise başta kalsiyum olmak üzere; magnezyum, folik asit, B1, B2, B6, B12, A, E ve D vitaminlerini içermesi sayesinde kemik ve diş sağlığına faydalıdır" şeklinde konuştu.

"Halk arasında bilinenin aksine balık ile süt ve süt ürünleri birlikte tüketilebilir. Ancak tüketilmeden önce dikkat edilmesi gereken nokta, balığın taze olmasıdır."

Beslenme ve Diyet Uzmanı Cansu Temel de balığın içerisinde bulunan 'histamin' adlı proteinin bayat balıkta daha fazla bulunduğunu söyleyerek, "Bu durum, vücutta toksik etki yaratır. Histamin proteini, sütte de fazla miktarda bulunur. Bu yüzden bayat balık ve sütün birlikte tüketilmesiyle 'histamin zehirlenmesi' görülebilir. Bayat balık ile süt tüketilmiş ise bulantı, kusma, ishal ve halsizlik gibi sorunlar ortaya çıkar. Herhangi bir sağlık sorununun oluşmaması için tüketilecek balığın tutulduktan sonra doğru muhafaza edilmiş olmasına, eğer konserve balık tüketilecekse üretim ve son kullanma tarihlerine dikkat edilmelidir" ifadelerini kullandı.