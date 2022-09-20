TOKİ sosyal konut projesi başvuruları 14 Eylül'de alınmaya başladı. Proje başvuruları Halkbank, Ziraat Bankası ve e-Devlet üzerinden alınıyor. Online başvuru 28 Ekim'de bankalar aracılığıyla başvuru 31 Ekim'de sona erecek. Peki, hisseli tapusu olan TOKİ için başvuru yapabilir mi?

Hisseli tapusu olan TOKİ projesine başvuru yapabilir mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın detaylarını açıkladığı proje kapsamında 500 bin sosyal konut, 250 bin konut arsası ve 50 bin iş yeri yapılacak.

Projenin ilk etabında yapımına başlanacak 250 bin sosyal konut, 2 yıl içinde tamamlanacak.

Başvurular "şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri", "en az yüzde 40 engelli vatandaşlar", "emekliler", "18-30 yaş arasındaki gençler" ve "diğer alıcı adayları" olmak üzere 5 kategoride kabul edilecek.

Peki, hisseli tapusu olan başvuru yapabilecek mi? Bağımsız ve tam hissesi olmadığı sürece başvuru yapılabilecek.