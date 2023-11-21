Hisse senedi ve TL mevduat yatırımlarında rekor artış

Getiri arayışındaki yatırımcıların rekor seviyelere ulaşan yeni halka arzlarla birlikte Borsa İstanbul'a yönelmesi ve endeksin son 1 yıldaki hızlı yükselişi, yurtiçi yerleşiklerin finansal varlıklarına da yansıdı. Hisse senetlerinin varlıklar içindeki payı son 1 yılda yüzde 30'a yakın arttı. Hisse senetlerinin değerindeki yükseliş 1 yıllık enflasyonun çok üstüne çıkarken, yatırımcıların aynı zamanda mevduatta da dövizden çıkıp hızla TL'ye geçtiği gözlendi.

1 YILDA YÜZDE 108 BÜYÜME

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından açıklanan verilere göre, yerli yatırımcıların 2022'nin ekim ayında 1 trilyon 337 milyar lira, 2022 sonunda ise 1 trilyon 836 milyar lira olan hisse senedi varlıkları, bu yılın ekim sonu itibarıyla 2 trilyon 788 milyar liraya çıktı. Pay senedi varlıklarının, 1 trilyon 540 milyar lirası bireysel yatırımcılara, 1 trilyon 248 milyar lirası ise kurumsal yatırımcılar ve tüzel kişilere ait bulunuyor. Hisse senedi varlıklarında 1 yıllık büyüme yüzde 108.5 ile aynı dönemde yüzde 61.36 olan yıllık TÜFE'nin üzerinde gerçekleşti. Hisse senedi varlıklarında 10 aylık artış ise yüzde 52 ile aynı dönemde yüzde 55 olan enflasyonun altında kaldı. Hisse senetlerinin finansal varlıklar içerisindeki payı ise 1 yılda yüzde 10'dan 13'e ulaştı.

YATIRIMCI SAYISI KATLANDI

Reel getiri arayışı ve halka arzların etkisiyle yerli yatırımcıların pay senedi piyasasına olan ilgisi bu yılın ilk 10 ayında rekor düzeyde arttı. 2022 yılı sonunda 3 milyon 784 bin olan Borsa İstanbul pay senedi piyasasındaki bakiyeli yatırımcı sayısı, 10 ayda 4 milyon 772 bin (yüzde 126.1) artarak, 2023 yılı Ekim ayı sonunda 8 milyon 556 bine çıktı.

Geçen yıl sonunda 3 milyon 102 bin olan pay senedi piyasasında ayda en az bir kez işlem yapan yatırımcı (aktif yatırımcı) sayısı ise 7 milyon 209 bine yükseldi. Geçen yıl ekim sonu itibarıyla 13 trilyon 248 milyar lira olan yerli yatırımcıların finansal varlıkları, bir yılda yüzde 63 oranında büyüyerek 21 trilyon 558 milyar lirayı aştı.



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TL MEVDUATTA REKOR ARTIŞ

Verilere göre, Mayıs ayında gerçekleştirilen genel seçimler sonrasında Merkez Bankası'nın izlediği faiz artışı politikasının da etkisiyle yerli yatırımcıların finansal varlıklarında yıllık bazda en yüksek ikinci büyüme TL mevduatlarda yaşandı. Yerli yatırımcıların TL mevduatları yıllık bazda yüzde 102.7, bu yılın 10 ayında ise yüzde 70.3 oranında artarak 2023 Ekim sonunda 7 trilyon 889 milyar liraya çıktı. TL mevduatın finansal varlıklar içeresindeki payı yüzde 29.3'ten 36.6'ya fırladı.

YABANCI DA TL'YE GEÇİYOR

TSPB tarafından açıklanan 2023 yılı Ekim ayı Finansal Piyasa Özet Verileri'ne göre,yabancı yatırımcıların finansal varlıkları içerisinde de TL mevduat ile hisse senedinde rekor artış yaşandı. Yurtdışı yerleşiklerin finansal varlıkları yıllık bazda yüzde 125.7 oranında, son 10 ayda ise yüzde 84.1 oranında büyüyerek bu yıl ekim ayı sonu itibarıyla 2 trilyon 444 milyar liraya çıktı. Yabancı yatırımcıların finansal varlıklarında yaşanan söz konusu büyümede, önemli oranda TL mevduat ve pay senedi varlıklarındaki artış etkili oldu. Yabancı yatırımcıların TL mevduat varlıkları yıllık bazda yüzde 181.5 büyürken, 10 ayda yüzde 125.3 oranında artarak 251.7 milyar lirayı aştı. 2022 yılı Ekim sonu itibarıyla yaklaşık 569 milyar lira olan yabancı yatırımcıların pay senedi varlıkları, bir yılda yüzde 171, son 10 ayda ise yüzde 102,6 artarak bu yıl Ekim sonu itibarıyla 1 trilyon 541 milyar liraya ulaştı. Yabancı yatırımcıların döviz tevdiat hesapları, yıllık bazda yüzde 53,3, son 10 ayda ise yüzde 43 artarak bu yıl Ekim ayı sonunda 597.7 milyar lirayı aştı.

DÖVİZİN PAYI AZALIYOR

Yerli yatırımcıların döviz mevduatları ise son bir yılda yüzde 24.7 oranında artarak, ekim sonunda 4 trilyon 933 milyar liraya yaklaştı. Döviz mevduatlarının finansal varlıklar içerisindeki payı 29.8'den 22.8'e geriledi. 10 ayda yerli yatırımcıların Kamu Eurobond varlıkları, yüzde 57.2 artarak 1 trilyon 350 milyar liraya, özel Eurobond varlıkları ise yüzde 70 artarak 382.8 milyar liraya çıktı.