Hisarcık’ta ’3 Boyutlu Şekillendirme Kursu’ açıldı Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce 3 Boyutlu Şekillendirme Kursu açıldı.

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce 3 Boyutlu Şekillendirme Kursu açıldı.

Halk Eğitim Merkezinde Görsel Sanatlar Öğretmeni Raziye Uysal nezaretinde açılan 3 boyutlu şekillendirme kursuna katılan 12 kursiyere renk bilgileri, tasarı ilkeleri, desen panosu, 3 boyutlu resim yapma, rölyef hazırlama, bitkisel geometrik ve klasik rölyef konularında bilgiler veriliyor.

3 boyutlu şekillendirme kursunun sabır isteyen bir sanat olduğunu söyleyen Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sebiha Kaya, özellikle yetişkin bayan kursiyerlerin katıldığı kursta resimlere derinlik sağlayıp, perspektiflerine dikkat ederek yapılan çalışmalarda resimlere 3 boyutluluk kazandırıldığını ifade etti.

Kaya, bayan kursiyerlerin tercihinin genelde Esma-ül Hüsna çalışması olduğunu, toplam 280 saat süreli kurs sonunda ortaya çıkan eserlerin sergileneceğini belirtti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.