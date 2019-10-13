Hisar-A’da seri üretime geçiliyor

Türkiye’nin ilk yerli hava savunma sistemi Hisar-A, nihai testleri başarıyla geçti. Görevini eksiksiz ifa eden sistem tam not aldı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) İsmail Demir, Hisar A’nın son testlerde hedefleri yüzde 100 başarıyla imha ettiğini belirtti. Demir, ayrıca “SSB yönetiminde ASELSAN ile ROKETSAN tarafından milli ve yerli olarak geliştirilen savunma sisteminin seri üretimine geçiliyor” müjdesini verdi. Askeri üs, liman, tesis ve birliklerin hava tehditlerinden korunması amacıyla savaş uçaklarına karşı Milli Alçak/Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi Hisar projesi yürütülüyor.

Hisar-A ise hareket halindeki birliklerin hava savunmasını sağlamak için hava tehditlerinin alçak irtifada etkisiz hale getirilmesi görevini yerine getiriyor. Savunma sisteminin envantere alınması ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını karşılaması için başta 100’ün üzerinde yerli çözüm ortağı birlikte çalışıyor. Bu arada Hisar-A’nın (alçak irtifa) 2021’de, Hisar-O’nun (orta irtifa) 2022’de silahlı kuvvetlere teslim edilmesi planlanıyor.