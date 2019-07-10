Hırvatistan’dan euroya geçiş adımı Euro Grubu Başkanı ve Portekiz Maliye Bakanı Mario Centeno, Hırvatistan’ın Avrupa Döviz Kuru Mekanizması’na (ERM2) katılmak üzere resmi başvuruda bulunduğunu söyledi.

Euro Grubu Başkanı ve Portekiz Maliye Bakanı Mario Centeno, euro para birimini kullanan Avrupa Birliği (AB) üyesi 19 ülkenin maliye bakanlarının Brüksel’de gerçekleştirdiği Euro Grubu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Hırvatistan’ın euro para birimine geçişin ilk aşaması olan Avrupa Döviz Kuru Mekanizması’na (ERM2) katılmak üzere resmi başvuruda bulunduğunu söyledi. Centeno, “Bu, Avro Bölgesi’ne katılmak için atılması gereken ilk adım” ifadesini kullandı. Centeno, “Avro Bölgesi’nin önümüzdeki yıllarda büyümeye devam edeceğine inanıyorum” değerlendirmesinde bulundu. AB’ye 2013 yılında katılan Hırvatistan’da para birimi olarak “kuna” kullanılıyor.

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