Hırvatistan'da yolsuzluk operasyonu! 2 milletvekili de şüpheliler arasında

Hırvatistan'da polis ekipleri yolsuzluk operasyonu düzenledi. Yolsuzluk iddiasıyla iş adamı Dragan Kovacevic gözaltına alındı.

Hırvatistan Polisinden yapılan açıklamada, Yolsuzluk ve Organize Suçları Önleme Birimi (USKOK) ile ortaklaşa düzenlenen operasyonun, "Janaf" isimli ham petrol taşıma şirketinde "zimmete para geçirme" iddiaları üzerine yapıldığı aktarıldı.

Hırvat Demokrat Parti (HDZ) Milletvekili Drazen Barisic ve Sosyal Demokrat Parti (SDP) Milletvekili Vinko Grgic'in operasyonda deşifre olduğu açıklandı.

Şüpheliler arasında bulunan iki milletvekilinin de dokunulmazlıklarının kaldırılması gündemde.

Operasyon kapsamında bazı binalarda ve mekanlarda aramaların devam ettiği öğrenildi.

Bugünkü hükümet toplantısı öncesi açıklama yapan Başbakan Andrej Plenkovic, hükümet olarak en başından beri yolsuzlukla mücadeleyi desteklediklerini vurguladı.