Hırvat medyasında Fenerbahçe'yi anlattı!

Beşiktaş'ın Hırvat kaleci antrenörü Marjan Mrmic, Hırvat basınına Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçını değerlendirdi.



Zagreb'de oynanacak Avrupa Ligi maçı hakkında konuşan Mrmic, ''Fenerbahçe'nin problemleri var. Dinamo, bu problemlerden yararlanmalı. Dinamo'nun favori olduğunu söylemiyorum ama kazanmak için şansları %50. Ya şimdi yenecekler ya hiç yenemeyecekler. Fenerbahçe büyük bir kulüp ve sezon içinde kesinlikle formuna kavuşacaktır. Ama sezona çok kötü başladılar.'' dedi.



UEFA Avrupa Ligi'nde 20 Eylül Perşembe günü Dinamo Zagreb ile Fenerbahçe, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de karşı karşıya gelecekler.