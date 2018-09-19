Hırvat basını: Dinamo onu durdurmak için çok dikkatli olmalı

Menajer Darko Alegic, oyuncunun Dinamo Zagreb'in kapısından döndüğünü belirtirken, milli takımdan takım arkadaşı Agron Rufati de, ne kadar tehlikeli bir isim olduğunu anlattı.

"BABASI ZAGREB'E GÖTÜRÜYORDU"

Darko Alegic, Elif'in Fenerbahçe öncesinde Zagreb ile görüştüğünü kaydederken; "Geçen yıl mayıs ayında, babası Elif'i Dinamo Zagreb'e getirmek istedi. Kulübe sordum ancak onlar Lokomotiva'ya gidebileceğini söyledi. Bunu duyunca, 'Haydi ama aptal olmayın, ne Lokomotiva'sı? Büyük kulüplerden teklifler aldık' dedik ve Elif de Fenerbahçe'ye gitti. Şimdi de Dinamo Zagreb'e karşı oynuyor" ifadelerini kullandı.

"ŞEYTAN GİBİ BİR OYUNCU, ÇOK ZEKİ"

Makedonya'nın alt yaş kategorilerinde Elif ile birlikte oynayan stoper Agron Rufati, "Elif Elmas ile takım arkadaşıydık. Makedonya'da büyük yıldızlar ona tapıyor. Şu anda Goran Pandev kadar popüler değil çünkü o hala 1 numara, ancak onun popülaritesine yakın. Yapmak istediğinde, 2-3 oyuncuyu birden geçebiliyor. Onunla idmanlara çıktım ve bana inanın ki, rakip olmak kolay değil. Şeytan gibi bir oyuncu. Dinamo onu durdurmak için çok dikkatli olmalı" dedi.

KAYNAK: SPORX