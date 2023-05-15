  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Hırsızlık suçundan 12 yıl hapis cezası bulunan şahıs bakın ne dedi
Gündem

Hırsızlık suçundan 12 yıl hapis cezası bulunan şahıs bakın ne dedi

Yeniakit Publisher
2023-05-15 19:36:00 -
Hırsızlık suçundan 12 yıl hapis cezası bulunan şahıs bakın ne dedi

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda hakkında 'hırsızlık' suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve saklandığı yerde yakalanan şahıs, "Adam gibi yaşayın, adam gibi ölün" dedi.

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri; hakkında yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik Melikgazi ilçesine bağlı Battalgazi Mahallesi'nde operasyon düzenledi.

Operasyonda; hakkında 'bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçundan toplam 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.E. saklandığı tespit edilen yerde yakalandı. Gözaltına alınan A.E., emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

Şahsın emniyet çıkışında kendisini görüntüleyen

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23