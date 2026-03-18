Laricani'nin öldürülmesi sonrası İran ordusundan 'intikam' mesajı Özgür Özel'e bomba sözler! 'İmamoğlu'nun sevimli şempanzesi' Tel Aviv bu kez fena vuruldu! Tel Aviv karanlığa gömüldü: Ağır kayıplar bildiriliyor Körfez ülkeleri, İran'a yönelik askeri baskının devam etmesini istedi! Erdoğan'dan Siyonist Yahudilere: 'Vadedilmiş topraklar hezeyanı...' İran’dan İsrail’e füze saldırıları! Hayatını kaybedenler var İran uçak gemisini vurduğunu açıklamıştı! Onarım için yola çıktı ABD'den Hürmüz Boğazı açıklaması! Füze rampaları vuruldu 18 Mart 2026: Günün Âyet ve Hadisi 18 Mart 2021: Mehmet Genç'in vefatı (Tarihçi, Akademisyen)
Hırsızlık sonrası altınlarla eğlendiler! Camı kırıp 1,2 milyonluk altını çaldılar

Yeniakit Publisher
Yeniakit Publisher

Adana’da park halindeki araçtan çalınan ziynet eşyaları sonrası skandal görüntüler ortaya çıktı...

Adana’da park halindeki hafif ticari araçtan yapılan hırsızlık sırasında kaydedilen görüntüler ‘pes artık’ dedirtti. Olay, 14 Şubat günü saat 15.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'ndeki bir parkta meydana geldi. İddiaya göre, Onurcan D. ile Yusuf T. otomobille gezdikleri sırada park halindeki hafif ticari aracı gözüne kestirdi. Araç camını kıran şüpheliler, torpidodaki 1 milyon 200 bin TL değerindeki 3 bilezik ve 2 yüzüğü çalıp kayıplara karıştı.

Güvenlik kamerasına yansıdı

 

Şüphelilerin, çaldıkları altınları kendi aralarında paylaşıp parmaklarına takarak eğlendikleri anlar ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Altınları çalınan Ali C.'nin ihbarı üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmada şüphelilerin mezarlıklarda park halindeki araçlardan da 6 cep telefonu, 57 bin TL, 500 euro ve çok sayıda ziynet eşyası çaldığı tespit edildi.

 

Polis, hırsızlık olaylarının ardından sürekli şehir dışına çıktıkları belirlenen şüphelilerin 3 Mart'ta Adana'ya giriş yaptığını tespit etti. Bunun üzerine ekipler, Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi'nde şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Sokak sokak aranan şüphelilerin bulunduğu aracı fark eden polis ekipleri ‘dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayıp kaçan zanlılar, trafikte sıkışınca araçtan inerek yaya olarak kaçmaya çalıştı. Polis ekiplerinin takibi sonucu iki şüpheli kısa sürede yakalandı.

 

Gözaltına alınan Yusuf T. ile Onurcan D.'nin emniyetteki ifadelerinde hırsızlıkları kabul ettikleri, mağdurların zararını karşılayacaklarını söyledikleri öne sürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Elektrik hırsızları durmak bilmiyor! Şanlıurfa’da bir haftada 946 kaçak elektrik bağlantısı tespit edildi

Elektrik direğine çıkan hırsızın ibretlik sonu!

Dans ederek dikkat dağıttı, arkadaşına yolu açtı! Markette akılalmaz hırsızlık

