0553 313 94 23

Hırsızlık anı kamerada! Pantolonunun içine sokup kayıplara karıştı

Bursa'nın Kemalpaşa ilçesindeki bir çiçekçiye giren hırsız, kasadaki bir miktar parayı, cep telefonu ve laptopu çalarak kayıplara karıştı

02 Şubat 2019 Cumartesi 19:04
Hırsızlık anı kamerada! Pantolonunun içine sokup kayıplara karıştı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir çiçekçiye giren hırsız kameralara yakalandı.

Olay, Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı Hacı Lütfullah Camii karşısında hizmet veren bir çiçekçide meydana geldi. Gece saat 03.00 sularında çiçekçiye hırsız girdi. Çiçekçide çalıntı eşya arayan hırsız, rahat tavırları ile şaşırtırken, çekmeceleri bir bir açıp çalmak için para ve eşya aradı. İçerde değerli eşya ve para arayan hırsız kasadaki bir miktar parayı, cep telefonu ve laptopu çalarak kayıplara karıştı.

Hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, kimliği meçhul şahsın çaldığı laptopu pantolonun içerisine sokması dikkat çekti. Sabah işyerine gelen dükkan sahibi içerisinin dağınık olduğunu fark edince güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. İhbar üzerine dükkana gelen emniyet ekipleri hırsızı arıyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Şubat 2019 Cumartesi 19:04
  1. Bursa
  2. Kemalpaşa ilçesi
  3. Çiçekçi soygunu
  4. hırsızlık

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Belçika'da silahlı kavga
    1. Belçika'da silahlı kavga
    2. Türkiye Wushu Şampiyonası
    3. Bahçeli: "Sayın Kılıçdaroğlu onu bunu..
    4. Türkiye'de en çok nüfus artışı..
    5. Ankaragücü'nün Çeçen transferi..
    6. Bahçeli: (Sakarya'daki fabrika) "Satış..
    7. Arapgir Belediye Başkanı Cömertoğlu..
    8. Belçika'da Türklerin işlettiği kafeye..
    9. Gençlerbirliği 41'de kaldı
    10. Bahçeli: Vatana, bayrağa, orduya kast..
    11. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan..
    12. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Sayın..
    13. Hırsızlık anı kamerada! Pantolonunun..
    14. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
    15. Muğla'da korkunç kaza! Motosiklet..
    16. İslahiye'de feci kaza! Otomobil ikiye..
    17. Mersin'in "Cumhur İttifakı" adayları..
    18. Batman’da kapkaç anı güvenlik..
    19. Göbeklitepe Bahar Kupası Türkiye Tenis..
    20. Pazartesi büyük gün! 15 milyar dolar..
    Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Bakan açıkladı
    Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Bakan açıkladı
    HDP İstanbul belediye başkan adayları 2019
    HDP İstanbul belediye başkan adayları 2019
    Selçuk Bayraktar kirli tezgahı deşifre etti: 'Milli Heli' öldürüldü!
    Selçuk Bayraktar kirli tezgahı deşifre etti: 'Milli Heli' öldürüldü!
    Yaptırım tehdidi tutmadı! ABD o ülkeden tokat yedi
    Yaptırım tehdidi tutmadı! ABD o ülkeden tokat yedi
    Akşener açıkladı! İYİ Parti o şehirde Cumhur İttifakı'nı destekleyecek
    Akşener açıkladı! İYİ Parti o şehirde Cumhur İttifakı'nı destekleyecek

    Günün Karikatürü

    02 Şubat 2019
    Mustafa Sarıgül'ün karşısına CHP'den sürpriz aday
    Mustafa Sarıgül'ün karşısına CHP'den sürpriz aday
    Dünya bu uçağı konuşuyordu! Açıklama geldi
    Dünya bu uçağı konuşuyordu! Açıklama geldi