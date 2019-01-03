Hırsızların rahatlığı kamerada

Denizli'de kimliği belirsiz 4 kişi, arkasında tenteyle kaplı el arabası takılı motosiklet ile gelip, kapalı olan marketin önündeki sandalye ve tabureleri çaldı. Hırsızlık, güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken, şüphelilerden birinin marketten aldığı elmayı yeme anı da görüntülere yansıdı.



Dün gece Merkezefendi ilçesi Altıntop Mahallesi Sırakapılar Caddesi'nde bulunan Özgür Orman'a ait marketin önüne, arkasında tenteyle kapalı el arabası takılı olan motosiklet ile kimliği belirsiz 4 kişi geldi. Şüpheliler marketin öünde bulunan 4 sandalye ile tabureleri, tenteli el arabasına yükledi. Bu sırada şüphelilerden biri tezgahtaki brandayı kaldırarak, bir elma alıp, yedi. Diğer arkadaşlarına da birer elma verdi. Şüpheliler kaçarken, hırsızlık, işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.





Sabah marketi açmaya geldiğinde hırsızlık olayını fark eden Özgür Orman, durumu polise bildirdi. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelilerin kimliklerinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.