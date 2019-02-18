0553 313 94 23

Hırsızlardan bunalan adam, emniyet, jandarma ve MİT'i savcılığa şikayet etti

Antalya'da bisiklet kiralama işi yapan İbrahim Levent İmer, 4 hırsızlık olayının ardından polis, jandarma, bekçilerin yanı sıra Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) hakkında 'ihmal ve eksik görev' gerekçesiyle şikayette bulundu.

18 Şubat 2019 Pazartesi 19:45
Hırsızlardan bunalan adam, emniyet, jandarma ve MİT'i savcılığa şikayet etti

Antalya'da elektrikli bisiklet ve ginger kiralayan firmanın sahibi İbrahim Levent İmer, 4 kez hırsızların hedefi oldu. Oğlunun işe gidip gelirken kullandığı gingerın geçen yıl çalınmasının ardından polis merkezine gidip şikayette bulunan İmer, olayla ilgili kendisine bir dönüş yapılmadığını öne sürdü. İmer, ticari amaçla kullandığı iki bisikletin de çalınmasıyla yeniden polis merkezine giderek şikayetçi oldu. İnceleme yaptıklarını belirten güvenlik güçlerinden yanıt beklerken İmer'in elektrikli aile boyu üç tekerlekli bisikleti, yanında çalışan personel tarafından çalındı. Önceki iki bisiklet ve son elektrikli bisikletin zararını bir şekilde tazmin ettiğini belirten İmer'in evinin bahçesindeki elektrikli bisiklet de 2 Şubat tarihinde çalındı.

'23 bin TL zararım var'

Polis merkezine giderek yeniden şikayetçi olan İbrahim Levent İmer, ifade tutanağı örneğiyle Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Bürosu'na geldi. İmer, gece görev yapan bekçiler ve emniyet birimlerinin yanı sıra MİT'ten de 'ihmal ve eksik görev' gerekçesiyle şikayetçi oldu. İbrahim Levent İmer, “Evim ilçe emniyet müdürlüğünün tam karşısında. Merkezi bir yerde oturuyorum. Buna rağmen defalarca hırsızlık olayına maruz kaldım. Gece bekçileri ne iş yapıyor? Güvenlik güçleri işlerini yapmıyor mu? Mağdur oldum. 23 bin TL zararım var" dedi.

İbrahim Levent İmer'in şikayeti, savcılık tarafından işleme konuldu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 19:45
  1. Antalya
  2. ibrahim Levent İmer
  3. emniyet jandarma ve MİT'i savcılığa şikayet etti
  4. İnanılmaz olay
  5. Hırsızlık
  6. suç duyurusu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Değişimin emektarlarından Başkan Cahan’a anlamlı ziyaret
    1. Değişimin emektarlarından Başkan..
    2. Didim’de hazine arazisi talanı..
    3. Hırsızlardan bunalan adam, emniyet,..
    4. Bodrum CHP’de istifa depremi
    5. Sahte para ile yakalandı! Mahkeme..
    6. 'Şeytanlar'a talip olan Prens Selman..
    7. Prim borcu olanlar dikkat! Son ödeme..
    8. Kayseri'de insanlık dışı olay!..
    9. Reina katliamcısı Masharipov ilk kez..
    10. Kasapoğlu: “İzmir’e heybemiz dolu..
    11. İnteltek'ten "İddaa" ihalesine itiraz
    12. Sapık ev sahibi, kiracısına dehşeti..
    13. Büyükçekmece'de kamyonla otobüs..
    14. Ardahan’da ulaşıma kar ve tipi engeli
    15. Çanakkale'de 38'i çocuk, 59 kaçak..
    16. Vali Bilmez’in Özalp ziyareti
    17. Polisin ’dur’ ihtarına uymayan 2..
    18. Nesli tükenen beyaz gelincik Bitlis’te..
    19. Sahte para ile yakalanan şüpheli adli..
    20. CHP İlçe Başkanı Akyol ile yönetimi..
    21. Bakan Kasapoğlu, Roman vatandaşlarla..
    22. 1. Uluslararası Doğaçlama Tiyatro..
    23. Başkan Atilla’dan Hazro ilçesine..
    24. Kar nedeniyle iki kent arası ulaşıma..
    25. Terör örgütüne büyük darbe! PKK..
    26. Türkiye Diyanet Vakfının 32. kitabevi..
    27. "İzmir'i sefaletten kurtarın"
    28. ABD kuklalarına büyük şok! Maduro..
    29. Katar Petrol'den "millileştirme"..
    30. Havalı tüfekle oynarken arkadaşını..
    İYİ Parti ve CHP'den veto yemişti! İdris Naim Şahin o parti ile görüşüyor
    İYİ Parti ve CHP'den veto yemişti! İdris Naim Şahin o parti ile görüşüyor
    Abdullah Gül'den İlker Başbuğ'a jet cevap!
    Abdullah Gül'den İlker Başbuğ'a jet cevap!
    Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim
    Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim
    Fehmi Koru CHP'nin neden kaybettiğini açıkladı
    Fehmi Koru CHP'nin neden kaybettiğini açıkladı
    Esed: ABD sizi korumayacak
    Esed: ABD sizi korumayacak

    Günün Karikatürü

    17 Şubat 2019
    Hain Can Dündar'a, Almanya'da gurbetçi şoku! "Şerefsiz seni"
    Hain Can Dündar'a, Almanya'da gurbetçi şoku! "Şerefsiz seni"
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!